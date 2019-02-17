異國爺孫戀 攜手步入紅毯
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
24歲苗栗青年趙守泉與75歲英國爺爺Andy的結婚儀式，16日下午3點在苗栗鐵道博物館登場，這場跨越性別、年齡、國籍的戀情，受到上百名民眾到場觀禮，趙守泉輕挽著Andy的手臂，兩人步行抵達約定地點，儀式在音樂人許常德的主持下，完成「1人1花」祝福活動，現場響起熱烈掌聲，祝賀這對有情人終成眷屬，勇敢去愛。
婚禮策畫者許常德手捧2束紫色玫瑰，一踏入現場就引起民眾騷動，許常德表示，趙家其實很純樸，趙爸爸一肩扛下家族內外所有壓力，讓兒子舒舒服服來辦婚禮，從家人不可能接受、無法想像到完全支持，長輩的身心狀況、純樸鄉鎮的輿論、直接的批評等，一路走來其實沒有大家想得如此順利，但他們每一步讓大家感動，可說是為全世界立下範本。
Andy攬著趙守泉的肩說「You are my boy, aren’t you？」甜蜜互動閃瞎眾人，雖然雙方家長均未到場，但趙的堂弟、同學、好友、國中補習班地理老師楊紫鈴等皆特意前來獻花祝福。
國內外逾百人擠爆現場，其中不乏有夫妻檔、全家福、情侶檔，Andy步入約定地時，見現場被擠爆，僅用簡短1字「Wonderful！」形容當下心情，趙則很開心有這麼多人獻上祝福，「讓我緊張到差點想吐」，兩人難掩緊張又興奮之情。
被問及認為婚姻可以撐多久，Andy說出「Forever」表示兩人的愛沒有盡頭，他說，趙守泉英俊、聰明、體貼，對他相當好，苗栗是個很保守的地方，外界的評論可能會使家人擔心，但時代在進步，我們應該一起進步。祝福儀式在溫馨且平和氣氛下完成，新人晚間在苗栗市餐廳席開3桌宴請家人。
(中國時報)
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