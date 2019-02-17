媽媽市長帶頭 領學子祈福
台中市孔廟16日舉行今年首場祈福許願活動，結合元宵節「智遊孔廟傳藝迎春」主題，由台中市長盧秀燕擔任主祭官，在大成殿廣場帶領1500名學子依古禮上香祈福，盧當場祈求3個願望，期許考生金榜題名、學業進步。
盧秀燕、民政局長吳世瑋分別擔任主、陪祭官，帶領學子進入大成殿向先師、先聖先賢上香祭拜，許願祈福、唸許願文，全程依循古禮。完成祈福許願儀式，「媽媽市長」親切與小朋友完成傳藝迎春活動，熱情合照。
盧秀燕說，孔子是至聖先師、中華文化重要精神象徵，舉辦祈福活動，寓教於樂認識傳統習俗，了解忠孝仁愛信義和平、四維八德傳統的儒家文化，最重要是透過教育潛移默化，社會更和諧，國家更進步。
活動結合創意尋寶遊戲探索孔廟，安排古代讀書人為民眾解籤，完成任務後可領取孔子加持Q版的金福豬祈福手環，搭配紅色金榜題名手環，期許考生金榜題名、學業進步。
(中國時報)
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