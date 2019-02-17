資深寄養父母 升格成爺奶
近來又傳多起虐童案，但有一群人卻將失依、受虐兒視如己出，細心呵護，雲林寄養爸媽黃垂青與徐金英22年來撫養照顧過20多個孩子，有人已成家生子，讓兩人晉升為阿公阿嬤；40年同窗好友劉學成、林恆嘉相繼加入愛的行列，兩人老婆都讚許老公變溫柔。
雲林家扶中心32寄養家庭16日授證，副縣長謝淑亞、縣社會處長林文志、該中心主委陳燦勳等人為蘭花澆水，象徵寄養爸媽用心澆灌照顧寄養童，謝並以人間菩薩形容寄養爸媽，希望更多人加入，給失依孩子溫暖的家。
黃垂青、徐金英夫婦是最資深的寄養爸媽，自身雖有3子，仍不吝付出更多愛給需要的孩子，22年來撫育照顧了20多個寄養童，其中有的已經成家生子，特地帶「孫子」回來看他們，而無私的愛成為最好的身教，兒子送孫子玩具，孫子自己捨不得玩，總是留給「寶妹」（目前照顧的寄養童）。
劉學成是退休警察，和林恆嘉是國小、國中同學，林看到劉和太太蔣紅英成為寄養家庭後，家庭氣氛變得更和諧，加上劉大力鼓舞，也加入愛的行列。
林妻謝孟真說，以前老公忙著工作，家中3個孩子照顧工作大多落在她身上，現在一進家門就陪寄養孩子玩或哄睡覺，變得很溫柔。從大陸嫁來的蔣紅英最不捨孩子受虐，很感謝老公和她同心一起照顧受苦的孩子。
(中國時報)
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