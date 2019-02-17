十八羅漢山解說服務站開張
為追求十八羅漢山自然保護區解說服務更有品質，屏東林管處於十八羅漢山服務區打造「十八羅漢山自然保護區解說服務站」，於2月16日落成啟用，未來服務團隊除了地理與生態解說，也將帶領遊客進入食農體驗，讓遊客更進一步認識六龜。
十八羅漢山為六龜區門戶，險惡地形生成周邊山區豐富多元的物種，1992年被設立為自然保護區後管制森嚴，地方居民在莫拉克風災重創後面臨觀光失調危機，希望能結合保護區一起重建旅遊產業。
2017年1月起社區林業中心受屏東林管處委託，開始進行十八羅漢山自然保護區的環境保護暨解說服務人員培力任務，推動出台灣第一個社區參與經營的自然保護區。
原僅接受15日前預約的保護區環境解說，為能提升更優質便民的服務，將提供假日臨櫃辦理專業生態解說申請，讓更多遊客能便利前往保護區，體驗珍貴的國家自然資源。
(中國時報)
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