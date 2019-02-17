苗栗(火旁)龍慶元宵 踩街求平安

2019年02月17日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

2019苗栗(火旁)龍藝文踩街活動，16日晚間從南苗三角公園出發，35個特色團隊輪番上陣，沿途遊行中正路、南苗到北苗路段，路旁站滿引頸期盼的民眾，猶如不夜城，今年啟動儀式呼應主題「(火旁)龍巡庄、庄庄平安」概念，由縣長徐耀昌、市長邱鎮軍率領市民代表以及28位里長，一同點亮平安燈籠，別具祈福平安意味。

啟動儀式點亮懸吊在機械結構上、象徵28里的平安燈籠，搭配音樂、煙火緩緩上升，十分吉祥，由台灣民俗體育委員會荷花龍、競技龍熱鬧開場，35支踩街隊伍陸續出發，弗莎巴西鼓隊為踩街打頭陣，震撼鼓聲聲勢浩大，踩街隊伍可見許多苗栗在地特色團隊，譜出精彩的表演。

市公所表示，踩街是呼應(火旁)龍6部曲中的「跈龍」，來自各地的人潮間接帶動沿路商家的生意，真正呼應「(火旁)龍巡庄、新旺貓裏」的涵義，北苗終點安排知名的火舞團隊「Coming True」帶來各式火舞的表演，精彩演出讓民眾頻頻拍手叫好。

踩街最終融入苗栗知名元宵習俗「(火旁)龍」，在火車站前廣場安排(火旁)龍秀，祥龍賣力舞動穿梭炮陣，民眾驚呼連連，邱鎮軍表示，17日是(火旁)龍之夜，除11尾祥龍輪番上陣接受炮陣洗禮，亦邀請中國廣東埔寨火龍渡海來台表演，民眾可體驗聲光與煙火交織的元宵大秀，還能打卡索取數量有限的(火旁)龍紀念悠遊卡，共同參與1年1度的民俗盛事。

(中國時報)