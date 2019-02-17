科大校長憂高職生也被磁吸

2019年02月17日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

農曆年前大陸教育部宣布台灣考生「學測國英數單科均標」即可申請陸校，引發熱議；科大校長憂心，之前已經流失菁英學生，降標後一般程度的學生也將跟著流失，「如果未來大陸採計統測成績，把高職生也吸引過去，科技大學也會面臨壓力」，校長們普遍認為台灣也應該相應地開放招收陸生。

應更開放爭取陸生來台

一月底大陸教育部官網突公布「教育部調整台灣高中畢業生憑學測成績申請大陸高校標準」，今年學測考生只要國英數其中一科均標即可申請大陸大學，且採計科目不超過4門，陸校可自行增設筆試或面試。大陸這項宣布一出，國內私校校長一片嘩然，因為這比去年「總級分均標」的門檻還要低。

龍華科技大學校長葛自祥表示，台灣高中畢業生到大陸讀大學數量一定會增加。台清交成原本就已流失部分菁英學生，現在其他大學一般程度學生也將會流失，對已面臨少子化壓力的大學，無疑雪上加霜。

葛自祥憂心，如果未來大陸採計統測成績，把高職生也吸引過去，科技大學也會面臨壓力；他建議台灣應該以更開放態度爭取陸生來台，特別是專升本，甚至研議開放大陸高中生、職高生（即職業高中學生）畢業後，亦可來台念大學、科大，以求平衡。

建議讓陸生自由申請

實踐大學校長陳振貴表示，少子化到109年後更嚴峻，向外找生源變得刻不容緩；九合一大選後15個泛藍縣市長談到兩岸只想到拚經濟，他建議未來泛藍縣市與大陸交流時也能提出陸生議題，盼陸方放寬陸生來台。

國立台北商業大學校長張瑞雄則認為，既然大陸對台生開大門，台灣也應該大幅開發大陸學生，例如把陸生視為外籍生，讓大陸考生自由申請，不用再搞聯合招生。

華梵大學校長李天任表示，大陸希望吸引台灣學生，條件愈來愈寬，這是趨勢；但其實現在台灣學生選擇很多，也比較有判斷能力，是否會去大陸，必須考量很多原因，包括要不要去異地求學、大陸的學術環境如何，而不是單純因為大陸開放就去。不過他也坦言，大陸入學條件放寬，是少子化浪潮之下台灣私立學校的挑戰之一。

(中國時報)