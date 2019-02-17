台北榮總月底開辦AI門診

2019年02月17日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台北榮總二月底將正式開辦具有人工智慧的「AI門診」，初期從心臟、骨科與神經內科著手；AI人工智慧正對國內「白色巨塔」帶來衝擊，各大醫院爭相搶快發展，形成百家爭鳴的顯學。

科技部規畫從2017年起，以4年50億經費打造符合國際先進國家等級的AI平台，促進台灣產業AI化與AI產業化。台北醫學大學附設醫院創新前瞻中心副主任蔡龍文指出，國內各大醫院以自身發展的強項，投入AI輔助醫療的領域，可快速展現成果。

北榮放射線部主任郭萬祐表示，AI醫療有兩個領域，一是AI機器人、一是AI人工智慧。AI機器人能夠了解患者的身體狀況、還能放在醫院提供衛教服務。例如台大醫院、三總的AI機器人。而AI人工智慧則是運用臨床數據預測疾病，如萬芳、北榮與長庚的AI門診。

其實台北醫大在2017年7月率先引進IBM Watson for Oncology（簡稱WFO）的AI癌症輔助治療系統，3年來可處理癌症數量已從7種增至13種，病患數量依序是乳癌，大腸直腸癌與攝護腺癌，所得的結論為AI有助於醫師縮短討論時間，提升決策速度。

北榮即將開辦的「AI門診」，利用MRI影像資料，透過影像人工智慧團隊的判讀，其中在腦瘤自動判讀的臨床階段準確率高達80％，未能達到百分百是因腦瘤體積小於0.1C.C，須再透過人工檢查反覆確認。

郭萬祐表示：「以往要用10分鐘判讀，現以AI人工智慧只要20秒，幾乎不會漏掉任何一個可能，有效減輕醫師的負擔。人工智慧跟人一樣會摸索學習，智能日益精進，所以未來可望直逼人類功能。」

(中國時報)