精準AI醫療 還有漫漫長路要走

2019年02月17日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

現代的AI醫療讓醫療界帶來很多便利性，減輕醫師負擔，AI是龐大的產業，具有革命性的創新，只是在一片蓬勃發展下，仍有其侷限，主要是精準度與人民習慣仍有待改進、智能成熟度不足，因此AI醫療仍要醫師進行最後的決斷，還有法律問題，AI取代人類還有一條很長的路要走！

北榮已經走在AI醫療發展的前端，但是北榮放射線部主任郭萬祐認為，人類不容易被人工智慧取代，想在1、20年完全做到人類醫療的事並不容易，因為人本來就是複雜的動物，醫療是人命關天，不像電腦下圍棋可以重來。

不過，AI界的高層認為，資訊領域的3天等於外界的1年，代表資訊產業發展迅速，AI醫療可以快速取代醫師，關鍵在於臨床醫師願不願意全力投入、提供完整資料，以及跨領域合作。

北醫附醫創新前瞻中心副主任蔡龍文指出，北醫附醫的自動預測敗血症的AI系統，讓預測時間從4小時縮短至即時預警，準確率8成至8成5，所以也不敢說是百分百，主因科技與醫療仍要磨合、民眾就醫習慣尚未改變。

蔡龍文說，不少民眾在AI醫療問診後再去找醫師看診，因為他們不太了解人工智慧的事務，甚至不信任，這是民眾看病習慣問題，且目前要用AI進行開刀也不可能，僅能成為輔助系統而已。

(中國時報)