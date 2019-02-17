反向吸引陸生 才是台灣正途

2019年02月17日 04:10 中國時報 簡立欣 ／特稿 ／特稿

最新數據顯示，去年大陸短期研修生少了5000人，大陸學位生首次負成長，蔡政府對此似乎不以為意，認為反正有新南向學生可以補。但其實對台灣招生端來說，捨陸生而花大筆資源去招收新南向學生，根本是事倍功半；大陸開大門迎台生，台灣也應該積極吸引陸生，才是正途。

根據教育部最新資料，2018年境外生12萬6997人，比前一年增加5536人，主要是因為新南向國家境外生大增1萬591人；另一方面大陸研修生2萬597人，比前一年減少5227人，大陸學位生9006人，也比前一年少了356人，是2011年招收陸生起首次負成長。

其實時間拉長了看，大陸研修生從2015年達到巔峰的3萬4114人之後就開始節節下降，3年內掉到只剩6成。

帳面上看來，雖然去年陸生負成長5500人，但全部的境外生還多了1萬人，官方或許認為交代得過去；但事實上對學校而言，招陸生的成本跟招新南向國家學生的成本完全不能比。

以往兩岸關係良好時，由於陸生與台灣語言、文化相通，因此台校招陸生相對容易，其中大陸短期研修生因為對台灣印象好，而成為「回頭客」來台讀長期學位的情況相當多。

新南向國家則各有各的政經、歷史脈絡，不容易各個擊破，學校要付出加倍的心思招生、處理英語師資問題，之前更發生仲介新南向學生來台打黑工的違法案例。

蔡政府上台以來內政廢弛，教育領域毫無作為，對少子化完全束手無策，加上兩岸關係凍結，民進黨昧於意識形態，不願釋出善意，似乎是要讓陸生群體自然萎縮。值此大陸放出「史上最低門檻」招攬台生之際，台灣如果還不調整境外生招生資源配置，只能坐等台灣高教走入絕境。

(中國時報)