比對優勢科目 選填志願

2019年02月17日 04:10 中國時報 （得勝者文教主任劉駿豪口述 ，林志成整理）

今年大學個人申請入學至多使用學測4科成績，招聯會不鼓勵考生由落點預測選填志願。我認為，要考生不依落點資料來選填志願，制度就要改，建議不限填志願的數量、每人第一階段篩選至多通過4個系，問題就能解決。

今年學測首度「5選4」，各校系個人申請至多使用4科成績，因為變化大，過往落點資料難以參考，考生今年選填志願相當困難。我要提醒考生，按照各學系篩選科目規則，再比對自己優勢科目後去選填志願，才會有好結局。

舉例來說，成大資工系先以數學科篩選，如果同分太多，再以國、英、數、自等4科相加的成績進行同級分超額篩選。今年考生如學測數學考15級分，就勇敢去報名這個系，因為一定可通過數學科篩選，至於後續同級分篩選會是如何，完全無法預測，只能聽天由命。

若要考生完全依照興趣、而不是落點來選填志願也是可以的。我跟一些老師討論過，83年起有幾年推動大學推甄，那時候考生是先報名後考試，考生填志願時就是完全根據自己興趣，不會受制於後來的考試成績。

我建議大學個人申請入學制度進行調整，先建立一個系統，讓考生從前一年的11月（個人申請簡章出爐）到隔年3月中旬都可上網選填或更改志願，而且不限選填志願的數量，但第一階段篩選時，每個考生至多只能通過4個系。這樣的機制，考生可完全根據興趣選擇志願，落點爭議也不存在。

(中國時報)