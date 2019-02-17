養生之道 吃8分飽睡10分好
新光醫院外科部長黃一勝行醫長達39年，總是保持精神滿滿好氣色，說話中氣十足、不疾不徐，體重維持70公斤20年如一日，他說，自己的養生之道，就是飯少吃一口，最重要的是睡得很好，因為心安，病患傷口該縫幾針就幾針，不會多縫或少縫，外科的訓練就是精準、確實，每一檯刀自己都盡力做到最好，問心無愧，所以總能一覺到天亮。
黃一勝說，自北醫畢業後在北榮及中榮服務過，最後來到新光，一晃眼在新光服務已26年；大學時就很喜歡運動，曾是網球校隊，當時最讓自己困擾的不是課業，而是球打的好不好，會不會當校隊。
外科醫師壓力很大眾所皆知，黃一勝說，外科醫師任何一個處置，對病患都會有很大的影響，只要一個閃失，病患可能就會出現併發症，承受更多的身體不適，住院天數也就跟著拉長，不是零分就是一百分，沒有灰色地帶，所以外科醫師平時要懂得放鬆，同時要有健康的身體，且情緒要穩定，醫師的狀況好，刀才能開得好。
黃一勝說，養生之道一直奉行母訓：「吃飯吃8分飽、覺睡10分好、埋頭努力幹、健康自然好。」平時吃飯就少吃一口，避免對身體造成負擔，至於睡覺，他總是能一覺到天亮，年輕時刀一檯一檯接著開，窩在牆角小睡個10分鐘，精神就可以很好。
(中國時報)
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