面對破產 盡早啟動勞保年改

2019年02月17日 04:10 中國時報 主筆室

攸關千萬勞工退休保障的勞動基金，上月傳出因去年股市大跌一度虧損上千億元，雖然勞動部否認並指虧損已彌平，但勞保基金確實存在結構性入不敷出問題，依照過去的精算報告，勞保財務到2027年將會破產。勞動部最新精算已經完成，雖然尚未對外公布，但依照趨勢來看，破產時間只會提早不會延後。

由政府負責的勞動基金，去年底基金規模已接近4兆元；所謂勞動基金，包括勞保基金、勞退基金、就業保險基金等多個基金，外界最關切的首推勞保基金，因為勞工退休不論是舊制的一次領，或新制的按月領年金，都是來自勞保基金。簡單的說，這是給勞工的社會保險，用來保障勞工退休的老年生活；這也是政府或社會對勞工的一種承諾。

不過，這個承諾顯然逐漸搖晃、越來越不牢固了。依照過去的精算結果，勞保收支逆差時間為2018年，到2027年基金就要破產。但實際上2017年就已出現入不敷出現象，較預估提早1年，得靠投資盈餘彌補。目前全台有107萬人請領勞保年金，1年保費收入3555億，給付支出高達3829億，財務缺口超過200億，如不盡早改革，這個缺口將會每年擴大。

這幾年正是戰後嬰兒潮勞工退休高峰期，每年勞工退休人數超過10萬人，退休者以請領按月給付年金為主，雖然退休者每月年金平均不到2萬元，但這是長期的承諾，勞保基金的負荷會越來越重；與此同時，也出現民眾對勞保年金財務缺乏信心，請領一次給付人數增加的現象，這也造成更沉重的財務負擔；而少子化因素讓加入勞保繳交保費的人數逐年減少。支出漸增、收入遞減趨勢下，預估勞保基金在2027年的破產時間，只可能提前而不會延後。

蔡政府在政治考量下，選擇對勞保基金破產危機視而不見。蔡政府推動軍公教年金改革手段粗暴，引發強烈反彈，民進黨九合一選舉大敗，選後檢討認為與年金改革有關。任何年金出現虧損，政府都應該盡速改革，但對民進黨而言，軍公教並非其主要支持者，因此強推改革決不手軟，但影響更大、牽涉人數更多的勞保財務問題，利害相關涉及千萬勞工，也是民進黨的重要支持來源，因此不敢輕啟改革。明年總統大選前，恐怕無人願意碰觸史議題。

不過，年金改革晚改不如早改，發現財務危機後盡早啟動改革，難度較低、影響幅度較小；越晚改造成的社會痛楚越大。年金改革大體上難逃「提高費率、降低給付」兩大主軸，當然都不受歡迎。依照學界估算，如果勞保年金改革要求得長期財務穩健，恐怕現行給付要減少4～5成。

坦白說，在情理與實務上幾乎毫無可能作到。一來因為勞保年金原來給付就低，與公教年金給付高不同，目前領取者平均每月大概在1.7萬元左右，這個數字並不比最低生活費高，砍太多就毫無保障勞工退休基本生活的意義。二來，對影響千萬選票的勞保年金改革，沒有一個政客、政黨能夠一刀砍4、5成給付，這是百分之百的政治自殺。但早日啟動改革，盡快逐步提高費率，減少給付的幅度就可降低，同時延後勞保基金破產時程。

除了費率與給付的調整外，基金收益率過低問題亦應解決。包括勞保基金在內的各種勞動基金，雖然因為受股市變動影響，投資收益率一定有起伏，但3%上下的長期報酬率，相較國外退休基金8～10%的報酬率，確實有相當的差距。改革勞工年金的同時，也應對如何提升基金報酬率訂出制度性的改革計畫，拿勞動基金去股市護盤這種事，更該絕對禁絕。

勞保財務破產的時間已經擺在檯面上，受影響的是千萬勞工，其問題較軍公教年金改革問題牽連的更廣也更嚴重；蔡政府在啟動前波年改時，勞保年金也在推動年改的名單內。但在軍公教年改之後卻「無聲無息」，蔡政府應誠實面對勞保財務問題，拿出前波推動軍公教年改的執行力，盡速推動勞保年改以挽救破產危機；否則，豈不坐實外界對蔡政府以年改之名鬥爭軍公教之指責？

(中國時報)