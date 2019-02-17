挺柯的代價
中國時報
主筆室
柯文哲從確定連任的那刻起，就開始無心市政；一天24小時，彷彿恨不得有48小時擘畫總統夢。或許，柯在總統支持度民調確實暫居領先；但若細數他乏善可陳的政績，如今又屌兒郎噹，擺明吃定老百姓因為厭惡藍綠所以拿他沒轍的心態，選民是不是應當反思，挺柯或許真能教訓藍綠，但這麼做的代價，是否也是在「懲罰自己」？
2015年柯就職北市長周年接受本報專訪時自承，「我最大缺點就是傲慢，我就是一個被寵壞的小孩，現在也被台灣社會寵壞」、「別人講錯一句話就完了，但我都沒事，我擁有全台灣人民最高的忍受度！」
果真，到了今天，柯不僅依舊是那位被寵壞的小孩，甚至變本加厲，將市民對他的寄望、賦予他的責任，全擺在他個人爭逐大位野心的後面。敢這麼做，無非是因台灣社會充斥厭惡藍綠的氛圍，精算政治的柯看準這點，遂老是把痛罵藍綠當成工具，以激發選民「挺柯教訓兩黨」的洩憤思維。
如今，儘管柯擺明吃碗內、看碗外，無心無意擘畫首都藍圖，把市長當成「渡時機」的part time工作，結果民調卻依舊顯示他是總統支持度冠軍。如果這樣做都能受到支持，試問，擅長政治精算又恃寵而驕的他，又豈會願意花時間搞市政？台北發展明顯停滯，某種程度，與支持者對他的縱容當然有其因果關係。
不可否認，國、民兩黨在許多方面都令人失望；但這不代表選民就應無條件寬容第3個選項。否則教訓藍綠的同時，說到底就是以懲罰自己為代價，這種自我犧牲，真值得嗎？
(中國時報)
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