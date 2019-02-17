槓上韓國瑜 蔡英文破功

2019年02月17日 04:10 中國時報 王欽

蔡英文在年初借助兩岸強硬立場，讓自己的網路關注度一直維持高點，民調支持度也有所回升，因此，蔡政府自認為兩岸議題就是能讓自己起死回生的最佳場域，開始頻頻出招。

表現之一是阻撓兩岸城市交流進程。陸委會主委陳明通前往高雄，與韓國瑜會面，兩人高來高去並無交集，但蔡政府有意提醒韓國瑜，在兩岸問題上不能逾越政治紅線。之後韓國瑜宣示向大陸推銷農產品或者訪問大陸南方城市，都被陸委會警告，或被蔡英文搶功，而當韓國瑜在受訪中對蔡英文提出質疑時，總統府也立即回擊，要求其安心市政。

顯而易見的是，蔡政府充分意識到韓國瑜所代表的新民意，但並沒有打算予以尊重，反而想方設法加以壓制，期望民意重新回到自己這一邊。

表現之二則是阻撓國民黨重要政治人物登陸訪問。行政院已經向立法院提交《兩岸人民關係條例》修正案，將政務官和高階將領登陸管制期從現有的3年延長至15年，陸委會並請行政院將之列為新會期的優先法案，期盼在520之前通過。鑒於前總統馬英九和現任國民黨主席吳敦義的管制期都將在520到期，而他們又都表示有意前往大陸訪問，此舉被認為是針對他們而來。

蔡政府不顧社會觀感，逕自採取修法動作阻撓馬英九訪問大陸，顯然也是意識到自己有可能在兩岸問題上被國民黨邊緣化，尤其是馬英九曾經與習近平會面，雙方有良好的溝通和互信基礎，一旦馬英九訪問大陸，將獲得更大的兩岸話語權，從而讓蔡政府壟斷兩岸議題的努力破功，因此不惜採取措施強行阻撓。

儘管蔡政府的上述做法，都招致國民黨人的強烈批評，但顯然蔡政府並不為意，仍然打算一意孤行。但蔡政府顯然低估了韓國瑜的反制能量，相比馬英九辦公室不痛不癢的回擊聲明，韓國瑜在各種受訪場合的抨擊卻處處可見機鋒。他質疑陸委會的做法只是大驚小怪，而且勸其不要急著向總統府表態效忠，三言兩語就將陸委會的背後盤算點破，讓陸委會的攻擊力道蕩然無存。

韓國瑜質疑蔡英文的兩岸政策最終只是為了「權力」2字，因而引起蔡英文的親自對陣。也正是因為韓國瑜的直球出擊，讓蔡英文說出難得清晰的兩岸論述。她在臉書上說，相較於過去的中華民國，她更在意的是中華民國台灣的現在和未來。這次她清楚的將「中華民國」和「中華民國台灣」進行相互區隔的陳列，證明她口中的「中華民國」從來就是藉殼上市的台獨。

從某種程度上說，這讓蔡英文原本打算走中間立場的模糊論述徹底破功，再也不能用「中華民國」唬弄渴望維持現狀的中間選民，也進一步激起藍營的憤慨情緒。相較之下，柯文哲重新撿起馬英九的「中華民國是國、台灣是家」的論述，反而要比蔡英文更能贏得認同。

從這個角度看，蔡英文的兩岸強硬路線過猶不及，讓自己失去了先前賴以左右逢源的彈性空間。儘管這種相對清晰的論述可能在短期內引起兩岸以及台灣內部的對立升級，不過從長遠看，也有助於戳破蔡英文的兩岸政策假象，讓更多人可以做出準確的判斷，這對兩岸關係來說，未嘗不是好事。

(中國時報)