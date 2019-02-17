川普變臉秀 全球貿易大走鐘

2019年02月17日 04:10 中國時報 盧信昌

由川普執政團隊以國安條款232所建構出的產業關稅論述，不僅拒斥世貿組織（WTO）的申訴評議，主張其並非緊急措施，所以不屬於貿易救濟範圍；同時，其針對個別國家危害程度所做的差異性處置，也不違反最惠國待遇原則之下的平等義務。

透過在鋼、鋁製品和汽車相關進口的威逼恫嚇，讓國安關稅瞬間成為最好的談判籌碼，好讓有簽訂自貿協議的北美盟國、韓國，同意重新簽署或是延後協定條款的實施年限；以及脅迫巴西和蘇聯等礦產大國，主動限縮鋼鐵、鋁錠的加工程度和出口，放棄渠等在美國境內的高端市場與加值獲利。

眼前，中美貿易談判即將移師回美國，開展第3回合的交手和肉搏；而針對歐盟、中國與日本的汽車進口，也將在本周末由白宮做最後的立場表述。目的無他，就是將國內敏感議題與特定產業的利益分配，悉數轉嫁給貿易對手國吸收，或是藉機插手產業利益的流向與歸屬的指導。

過去半年間，歐盟主席榮格數度宣告必然要採取報復行動，必要時也只能以癲狂來對抗顢頇；日本政府則致力於改善其與北京的關係，好為汽車出口和海外投資，找到替代市場和未來的生路。至於大陸國家主席習近平更信誓旦旦的在公開演講上，陳述其堅守國家主權的發展底線。

雖然汽車加徵國安關稅將帶給美國730億美元的稅收；商務部也如期完成報告並且提交給白宮。不過，關於汽車產業的調查建議，川普仍然有90天的權限來做整體考量。畢竟，與汽車相關的各產業組織和主要的汽車製造商難得一致的眾口同聲，認為課25%的汽車和零組件關稅只會對美國汽車產業造成傷害。

根據評估，與汽車相關的失業人數，在70萬人以上。更何況對於來自中國大陸高達2000億美金的關稅生效日期，川普也鬆口聲稱如果談判有進度，他會考慮再延後兩個月，以完成中美艱鉅的政策對接。

川普變臉，一如往昔反覆無常；但在全球貿易架構之下的政府放權與專業自治，已然走入分崩拆解的高危險期。（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）

(中國時報)