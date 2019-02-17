台獨公投 牴觸美國利益

2019年02月17日 04:10 中國時報 洪奇昌

長期支持台灣的前美國在台協會AlT主席卜睿哲針對喜樂島聯盟欲修正《公投法》推動獨立公投一事，表達善意而嚴肅的忠告，此外AIT發言人孟雨荷也迅速表達不支持的立場。公民投票是人民的合法權利應予尊重；然而，任何負責任的政治領袖都必須考量國家整體利益的優先順位以及國際政治環境條件，不能僅著眼於所屬團體的價值偏好或利益。

日前喜樂島聯盟發出連署問卷，調查民進黨籍立委是否支持修正《公投法》以利推動台獨公投，調查預計在2月28日截止。喜樂島聯盟將如何處理這個調查的後續發展，一時成為民進黨的燙手山芋。而卜睿哲的公開信與AIT的表態反倒成了執政黨卸壓閥。

對國際與兩岸關係稍有認識的人都知道，兩岸政治現狀長期是由美國來定義，而台灣的責任便是維繫台海和平現狀。尤其在國際政經格局洗牌的當下，在美中貿易爭端乃至於霸權之爭的當下，國際社群對台灣的期待，恰恰是希望台灣能積極扮演促進區域和平穩定與發展的角色，而非風險的來源。

當前美中台關係的大框架雖然已從「一法三公報」擴大為「三法三公報」。另根據美國國家安全戰略報告，美國「將會依我們的『一個中國』政策與台灣維持強勁關係，包括在《台灣關係法》下的承諾，提供台灣防衛與嚇阻威迫的合理需求。」可見美國的「一中政策」有別中國大陸的「一中原則」，保留了諸多因應時局的彈性。

例如，美國並未履行《八一七公報》中「逐年降低對台軍售性能數量」的條款。或者，在美中霸權之爭升溫以及中國大陸企圖擴大其在亞太地區的政經影響力的效應下，美國透過《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》實質深化對台關係以維持台海均勢與美國利益。

但我們也要注意，美國的底線依然是反對兩岸改變現狀。AIT乃至美國政府對台海問題的態度都是基於美國國家利益與戰略布局考量，而非基於立國價值或原則。回顧歷史，當年陳水扁總統提出「一邊一國」和台獨公投的倡議，由於該倡議不僅與時任美國總統小布希的立場相違，也不符合美國的戰略議程，因而認為陳前總統此舉「對美台關係是個傷害」。

這也是為什麼此次喜樂島推動台獨公投AIT必須明確表態回應：美國反對改變現狀的單方面行動，美國長久政策是不支持台灣獨立公投。換言之，現階段修改《公投法》和台獨公投之所以不合時宜，並非價值取捨的問題，而是因為台獨公投的政治後果及其對國內與國際政治效應的不確定性，恐將與台灣國家利益與國際期待背道而馳。

2016民進黨重返執政，蔡總統便堅持中華民國主權獨立的事實，並尋求兩岸對話的契機。可見民進黨已經認識到中華民國是台灣社會的最大公約數。蔡總統以中華民國事實存在、不追求法理獨立的立場，務實發展國家經濟、深化自由民主的政治制度，使得台灣成為和美國共享價值觀且值得深化關係的盟友。這顯示蔡英文總統對北京「不對抗」、「不挑釁」的政策已在美國收到效果，華盛頓已認定是北京改變台海現狀，並決意提供台灣更大的支持。變動的國際格局中，戰略夥伴和麻煩製造者是一線之隔，台灣的政治領袖更應以國家利益為念，審慎度勢而為。（作者為前海基會董事長）

(中國時報)