2019年02月17日 04:10 中國時報 葉宗洸

經濟部最近一個月非常忙，而且都是為「電」事而忙。

首先是1月30與31日接連兩天，經濟部分別公告了「新」離岸風電躉購費率以及一切照舊的「新」能源政策；接著是2月12日，沈榮津部長與七大工商團體代表會面，上午才剛向工商界保證未來絕對不會缺電及電價只會漲2成，下午便與盧市長協商台中火力電廠4號機除役事宜，希望中火機組能夠「備十發九、或發更少」，不要即行除役，以求未來的供電穩定。

主管國家能源大計的經濟部長注意到未來的供電穩定會是個問題，絕對是好事。但令人好奇的是，我們到底面臨什麼樣的供電窘境，逼得經濟部長必須為了中火一部裝置容量不過55萬瓩的燃煤機組是否除役，而親自率團拜訪地方首長？事實上，會讓一部燃煤機組除役變得重要的關鍵，就在最近1個月發生的諸多「電」事。

經濟部在上個月透過風機滿發時數的上調，表面上將每度離岸風電的躉購費率由5.85元降至5.516元，暗地裡卻是讓風電商的獲利重回去年的高水準，廠商獲利確定不縮水後，預期風機建置將可依規畫進行，也就是2025年離岸風電的裝置容量可達550萬瓩，是中火4號機的10倍之多。那麼，經長的風塵僕僕所為何來？原因其實很簡單：燃煤機組屬於基載，可以穩定供電，在「新」能源政策依舊排除核電後，更顯重要。

另一個讓經長頭痛的問題是「觀塘換深澳」後第3座天然氣接收站的新建工程。深澳電廠興建計畫廢止後，經濟部原本指望大潭電廠的新增機組如期順利完工，以填補非核後北部地區的電力缺口。然而由於在地環團持續抗爭，加上日前中研院調查報告指出，預定施工的棧橋區發現大量組成藻礁的「柴山多杯孔珊瑚」群體，完全異於現址沒有柴山多杯孔珊瑚的中油調查結果。

如果中研院的調查結果最終確認無誤，原來已經通過的環差評估可能必須重作。這對早已延宕兩年的接收站工程無疑是雪上加霜的衝擊，也讓原本預計於2022年與2024年分別上線的大潭電廠8號機與9號機，幾乎已確定無法如期提供北部用電。

經濟部礙於執政黨非核意識形態明顯拋棄了專業，即使核一廠一部機組的裝置容量即可達63.6萬瓩，高於中火4號機的55萬瓩，仍舊決定「不排碳的機組不延役、高排碳的機組不除役」。經長先前已坦言，為了避免缺電情況發生，2021年起無法執行每年減少1%火電的公投結果。缺電在即的情勢嚴峻已昭然若揭，當政者還要繼續裝聾作啞、無視續用核電的主流民意嗎？當一國的經濟部長把「喬電事」看得比拚經濟重要時，人民還能對政府存有任何期待嗎？

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)