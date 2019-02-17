新興毒品猖獗 精密檢驗應戰

僅需要微量尿液，刑事局即可鑑定超過500項毒品。（胡欣男翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
國內摻毒咖啡包成分多為以喵喵為首的合成卡西酮類與一粒眠為主。（胡欣男翻攝）

新興毒品氾濫，混用吸食更致命，刑事局去年收驗逾6萬包混合型毒品，檢體數最高前10名，以「喵喵」為首的「合成卡西酮類」占7種最多。面對變種毒品挑戰，刑事局以「液相層析飛行時間質譜儀」等精密儀器應戰，僅需微量尿液，就可鑑定超過500項毒品，防堵驗毒漏洞。

9種毒品混用 害死小模

2016年底台北發生震驚社會W飯店小模命案，郭姓小模參加土豪哥毒趴喪命，體內被驗出9種毒品成分，就包括常摻在咖啡包內的合成卡西酮類毒品。食藥署表示，合成卡西酮類屬中樞神經興奮劑，有喪屍藥之稱的「浴鹽」及「喵喵」都是該類毒品，施用者易出現幻覺、攻擊性、甚至暴力自殘。相反地，常與喵喵一起摻咖啡包的一粒眠，卻是抑制劑，兩種效果不一樣的毒品混雜，更致命。

緝毒官警表示，近年毒咖啡包成為派對藥物新寵，衍生糖果、香菸等變種型態，成分最初為微量K他命、安非他命、搖頭丸，後來愈摻愈雜，也為節省成本，改用較便宜的一粒眠、合成卡西酮類。　　新興毒品混用有多嚴重？刑事局統計，去年受理新興毒品尿液鑑定3048件，共檢出173種毒品，其中新興毒品有46種，混合施用狀況占19.2％，檢出情形以一粒眠最多、依序為硝西泮、喵喵、FM2。

警方收驗混合型毒品鑑定統計，也與驗尿相符，去年收驗985件，檢體數6萬2137包，含一粒眠、合成卡西酮類，各有逾4萬包，交叉比對發現，各式毒品混雜嚴重，傳統K他命、安非他命愈摻愈少，甚至沒有，最多的是摻喵喵與一粒眠。

高解析檢驗 毒難遁形

官警指出，新興、混用毒品氾濫，原有篩檢技術已無法勝任，不僅成為漏洞，也讓施用者死亡風險遽增，防制新毒品須靠高科技儀器鑑定。

刑事局表示，高解析的精密檢驗儀器，如氣相層、液相層析質譜儀、檢體萃取系統、飛行時間質譜儀等，僅需微量尿液，可鑑定超過500項毒品，搭配分析質譜資訊，可解決製毒者於毒品上做各種結構變化，產出無數種具有相似結構或藥性的化合物問題，在毒品列管前，也無所遁形。

(中國時報)

儂儂案首腦死亡 22起貪汙案入土

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。