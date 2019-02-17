新興毒品猖獗 精密檢驗應戰

2019年02月17日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

國內摻毒咖啡包成分多為以喵喵為首的合成卡西酮類與一粒眠為主。（胡欣男翻攝）

新興毒品氾濫，混用吸食更致命，刑事局去年收驗逾6萬包混合型毒品，檢體數最高前10名，以「喵喵」為首的「合成卡西酮類」占7種最多。面對變種毒品挑戰，刑事局以「液相層析飛行時間質譜儀」等精密儀器應戰，僅需微量尿液，就可鑑定超過500項毒品，防堵驗毒漏洞。

9種毒品混用 害死小模

2016年底台北發生震驚社會W飯店小模命案，郭姓小模參加土豪哥毒趴喪命，體內被驗出9種毒品成分，就包括常摻在咖啡包內的合成卡西酮類毒品。食藥署表示，合成卡西酮類屬中樞神經興奮劑，有喪屍藥之稱的「浴鹽」及「喵喵」都是該類毒品，施用者易出現幻覺、攻擊性、甚至暴力自殘。相反地，常與喵喵一起摻咖啡包的一粒眠，卻是抑制劑，兩種效果不一樣的毒品混雜，更致命。

緝毒官警表示，近年毒咖啡包成為派對藥物新寵，衍生糖果、香菸等變種型態，成分最初為微量K他命、安非他命、搖頭丸，後來愈摻愈雜，也為節省成本，改用較便宜的一粒眠、合成卡西酮類。 新興毒品混用有多嚴重？刑事局統計，去年受理新興毒品尿液鑑定3048件，共檢出173種毒品，其中新興毒品有46種，混合施用狀況占19.2％，檢出情形以一粒眠最多、依序為硝西泮、喵喵、FM2。

警方收驗混合型毒品鑑定統計，也與驗尿相符，去年收驗985件，檢體數6萬2137包，含一粒眠、合成卡西酮類，各有逾4萬包，交叉比對發現，各式毒品混雜嚴重，傳統K他命、安非他命愈摻愈少，甚至沒有，最多的是摻喵喵與一粒眠。

高解析檢驗 毒難遁形

官警指出，新興、混用毒品氾濫，原有篩檢技術已無法勝任，不僅成為漏洞，也讓施用者死亡風險遽增，防制新毒品須靠高科技儀器鑑定。

刑事局表示，高解析的精密檢驗儀器，如氣相層、液相層析質譜儀、檢體萃取系統、飛行時間質譜儀等，僅需微量尿液，可鑑定超過500項毒品，搭配分析質譜資訊，可解決製毒者於毒品上做各種結構變化，產出無數種具有相似結構或藥性的化合物問題，在毒品列管前，也無所遁形。

(中國時報)