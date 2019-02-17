儂儂案首腦死亡 22起貪汙案入土
18年前喧騰一時的高雄「儂儂案」震驚全台，多達34名官警涉包庇色情、18名業者遭起訴判刑，也有人逃亡海外迄今。以經營「泰國浴」豔名遠播的儂儂系列集團老闆陳武才通緝十多年後，高雄地院查出他2年前已死亡，陳涉及行賄、貪汙等22案判決公訴不受理，與陳相關的儂儂案告一段落。
綽號「武才」的陳武才，經營泰國浴色情店「千里馬」及摸摸茶性質的冰果室起家。當年30多歲的陳董很懂得用公關費打理警界及政治人物，加上作風海派，宛如警界的土地公，只要警方開口，一定有求必應，甚至加入民防義警及警友會等組織，順勢打通警界從上到下的任督二脈。
陳董後來人脈越擴越廣，其他挹注的資金也到位，他的色情行業大幅轉型展店，先在武廟路經營「冠天下」大型理容總匯，占地寬敞、內部裝潢豪華、附有大型停車場，更別說那時店內小姐上班曾達百人，相當火紅。
他另陸續以理容院營業執照名義，開了儂儂園、儂儂情、儂儂、儂儂賓館等系列色情油壓、泰國浴，還可刷信用卡性交易，引不少尋芳客上門消費。
陳董擴大經營版圖後，盛傳光是4家儂儂系列及千里馬、冠天下、冰果室所付單月公關費最高達到數百萬元，前後風光平安十多年，直到2001年爆發官警收賄包庇，陸續有警官遭判刑，涉案層級最高到三線一星。
全案震撼高市警界，甚至轄區分局督察、行政組，幾乎全遭約談調查。陳武才在2017年5月過世，陳涉及貪汙起訴22案，因他死亡，諭知公訴不受理判決。
(中國時報)
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