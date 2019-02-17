毒品吃到沒命 老一輩難想像
毒品犯罪手法日新月異，包括製造、販賣、走私，甚至種類，都不斷翻新。刑事局公關室主任蔡鴻文20年前碩士論文：「台灣地區毒品犯罪實證分析研究」，當時主流毒品為安非他命、海洛因，K他命才剛竄出頭，如今演變為合成卡西酮類氾濫，他坦言「20年來改變太大了」。
蔡鴻文2002年發表的警大刑事所論文，研究1996至2001年間毒品犯罪現象，當時數據顯示，查緝毒品量以安非他命逾9成占最大宗、海洛因居次，其後依序是大麻、搖頭丸和K他命，剩下少量紅中、青發、白板、強力膠、速賜康等早期毒品。
「現在年輕人都沒聽過紅中、青發、白板了！」蔡鴻文說，這3種毒品屬中樞神經抑制劑，安眠作用，20多年前和FM2曾被作為約會強暴藥物，現已被「一粒眠」取代。另強力膠曾是經濟弱勢、年輕毒蟲易取得的毒品，在現今社會很難想像。
蔡鴻文說，紅中青發白板因「藥效」不如一粒眠，逐漸被市場趨勢淘汰，現在一粒眠混喵喵，猝死案例逐年增加，他感慨，以前根本沒聽說吃紅中吃死人，如今新興毒品濫用嚴重，是警方查緝重點。
緝毒官警指出，歷年查緝毒品數據可觀察趨勢演變，10年前，K他命在毒品市場攀向高峰，安非他命式微，近年新興毒品竄出，K他命下降，安毒數量反而回升，也反映黑市價格。
蔡鴻文說，因新聞業務關係，常見刑事局外勤隊查獲新興毒品，「學名愈來愈怪，實在很難記，都是化學合成。」他自嘲，雖然20年前研究毒品和犯罪模式已退流行，但當年論文就提及，化工毒品竄起，及毒駕造成的危害，值得相關單位注意，如今都應驗。
(中國時報)
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