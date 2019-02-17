香腸王狠殺女友 一審判14年

2019年02月17日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

台中市一中商圈知名美食攤商「香腸王」沈聯旺，為解決三角感情問題，14年前下藥迷昏大陸籍同居女友羅愛珍，並在另名印尼籍謝姓女友眼前，將羅女活生生推入彰化大排內導致死亡，行徑遭謝女揭露，台中地院認定謝女說詞與實際情況相符，依殺人罪判沈有期徒刑14年。可上訴。

彰化縣和美鎮一處大排水溝，2005年8月間發現1具全裸女屍，因無法辨識身分，以無名屍處理並安葬。事隔10年，自稱是羅女好友的女子到廟裡求神問卜，乩童指羅女被殺棄屍彰化大排，巧的是，這段話被台中市警五分局員警聽到，經清查失蹤人口、比對羅女在大陸的兒子DNA，確認無名屍就是羅女。

檢警調查，沈聯旺17年前雇用羅女在一中商圈販售大腸包小腸，2人交往並同居，沈又劈腿謝女，並生下1個孩子，使得羅、沈2人常因感情問題爭吵，引發殺機。

2015年，謝女為與沈分手，2人爭執後，沈持鐵棍毆打謝女倒地，更將謝女關入冰櫃，幸謝女爬出求救未遭殺害，此部分沈聯旺被判刑8年，另可易科罰金刑5月。

險遭殺害的謝女，揭發目睹沈男迷昏羅女丟入大排殺害經過。法官認為，謝女從未在彰化居住，卻能明確說出被丟入大排內的是裸體女屍、羅女落水地點，且通過測謊，加上羅女被撈起時經法醫驗屍，確認生前落水，採信謝女證詞，依殺人罪判4年。

(中國時報)