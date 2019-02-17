報夾男暴打8旬嫗 胡言亂語要道歉
80歲余姓老婦，16日在自家附近的里活動中心休息時，突遭不認識的56歲伊姓男子持報夾瘋狂攻擊兩分鐘，當場頭破血流，還踹斷腳骨，被要求下跪。警方制伏伊某，他的供詞顛三倒四，精神不穩定，訊後依殺人未遂罪嫌送辦。
警方調查，16日上午8時許，余姓老婦獨坐仁德區成功里活動中心，伊某突然走進，隨手拿起桌上鋁製報夾，先朝老婦背後打一下，老婦回頭詢問「幹嘛打我？」，準備起身離開時，伊某又持報夾打她的背部及腿部。期間伊某一度因報夾掉落地面，趁老婦手扶椅子之際，狠踹老婦左小腿，導致跪地不起。
隨後，伊某就像發瘋似地抄起另一支報夾，連續朝跌坐在地的老婦頭部猛打5下，導致頭部血流如注，送醫縫6針；接著又抽打老婦背部及狠踹一腳，老婦求饒「我跟你跪」，仍不肯罷手，還發瘋說「要給你死」，一直打到滿臉都是血。民眾趕緊報案，並將老婦送醫，警方到場，伊某不僅拒捕，還大聲咆哮，警方噴灑辣椒水制伏，帶回警所偵訊。
警方調查，伊某喪偶無業，育有2名小孩，他雖稱曾因精神問題求診，但未出示相關證明，警方也連絡不上家屬前來協助。伊某被詢問「為何打人」時，回說「我有思覺失調症，看不清楚」；得知老婦需開刀住院，則說「不可以打人，我想跟阿嬤說道歉，表達我深深的歉意。」言語顛三倒四。
(中國時報)
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