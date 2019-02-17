歌迷拱脫衣 JJ妙回「爸爸有來」

2019年02月17日 04:10 中國時報 尤嬿妮 報導

JJ昨穿輕便T恤再度出場獻唱安可曲。

JJ一連4天在小巨蛋開唱，場場爆滿。

林俊傑（JJ）的「聖所」演唱會16日舉行第3場，打破他出道15年、過去4次攻蛋最多僅連唱2場的記錄！JJ昨體力絲毫未受影響，延續前2場高水準唱功，對歌迷喊話演唱會沒時間限制的壓力：「明天不用上班上課，大家今天晚上盡情玩樂！」還說：「完全沒有第3天的疲憊感！一點都沒有！」

而與JJ認識十多年的好友林志穎，體恤JJ這次連唱4場，昨親自送花到後台打氣「希望他順利」，JJ則在演唱會上加碼合唱林志穎的歌曲〈我的驕傲〉回報。

3D虛擬實境技術

從台灣走紅成為歌王的JJ，這回攻蛋準備多項獨家驚喜，其中節目尾聲出現一位與他長得一模一樣的「M.E.虛擬人」，動用3D虛擬實境技術，將JJ的外表經由掃描投射在舞台上，4天共讓4萬名觀眾見證高科技。歌迷們投以熱情回應，場場都有粉絲不斷高喊要他「脫掉」秀身材，JJ昨開玩笑說：「你們真不浪漫！現在的年輕人很不像樣，我爸爸今天有來喔，他是個很嚴謹的人，他會跟我說『你不要脫會著涼』！在長輩面前要有禮貌，我們今天要得體一點，展現年輕人的氣質。」

「聖所」去年3月起跑至今沒請過表演嘉賓，為的是完整呈現JJ出道以來心路歷程；其實他當年剛走紅時，面對公眾人物的壓力很不習慣，2007年發行《西界》後，聲帶受作息不正常影響而惡化，一度打算退出歌壇；他將過去經歷打造成此次演唱會的4段節目，包括「尋找」、「失控」、「沉思」及「覺醒」。一開場他倒吊獻唱〈一千年以後〉，象徵他從外太空來到地球，尋找完美〈聖所〉，〈明天〉、〈殺手〉唱出失控意境；中場他自彈自唱〈她說〉、〈記得〉等歌，萬名觀眾跟唱沉思；最後〈小酒窩〉、〈我繼續〉唱出覺醒後破繭而出的歡樂。

發5張專輯陷低潮

JJ前晚第2場唱完〈小酒窩〉後自剖出道以來心情，表示當年隻身來台闖歌壇，原以為一帆風順，沒想到發了5張專輯後，卻陷入嚴重低潮，「聲帶開始不好，進入沒辦法唱歌的恐懼。」但仍得面對媒體、群眾，走在街上被認出來、被拍，他曾想放棄、退出演藝圈，最後靠音樂找回熱忱，進階成為歌壇天王。

(中國時報)