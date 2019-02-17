朱俐靜李宣榕鬥奶軋嗓

2019年02月17日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

朱俐靜昨開唱不忘秀出一雙美腿。（盧禕祺攝）

李宣榕難得性感倒奶熱舞。（盧禕祺攝）

由「華研國際」與「寬宏藝術」攜手舉辦的「我們‘s Women」演唱會，16日晚於台北國際會議中心登場，周蕙領軍率閻奕格、文慧如、朱俐靜、邵雨薇、李宣榕和有感覺樂團攜手，朱俐靜胸前開深V，和穿低胸細肩帶上衣的李宣榕、閻奕格齊唱〈傲嬌〉，兩人火辣拚奶又軋嗓，相當吸睛。

擁有E奶的朱俐靜，昨除大方放送事業線，還不忘秀出一雙美腿，她表示：「2019年一開始，不論我的生活或身邊的朋友都有些新的轉變。」但她未多透露是哪方面有了「新轉變」，令人好奇；李宣榕原本裹著一件大衣，唱到嗨歌〈K.O〉時，才脫掉外套露出低胸細肩帶上衣，性感勁歌熱舞。她去年因《女兵日記》再創事業高峰，現也忙拍續集《女力全開》，在戲中飾演班長的她，還搞笑向台下喊：「永遠忠誠！」

昨晚由文慧如打頭陣，過去以翻唱歌曲走紅的她，開場就帶來〈漂向北方〉、〈千年之外〉，她今年推出首張創作專輯，昨也不忘獻唱為去年病逝外婆所創作的歌曲〈親愛的你〉；同門的閻奕格也以美聲飆唱碧昂絲的〈Halo〉，甚至挑戰一連串舞曲。

邵雨薇唱到哭

邵雨薇此次獻出演唱會處女秀，她坦言興奮大過於緊張，選得大多是她過去替戲劇演唱的歌曲，如〈最接近永恆的事情〉、〈星月〉、〈離我遠一點〉。文慧如也再度登台助陣與她合唱〈記得〉，讓邵雨薇表示一度唱到眼眶泛淚，「好像跟她一起演了一部戲，結束後就有點感傷。」

有感覺樂團則邀請到替她們製作歌曲〈對不起我自己〉的藍又時，藍開玩笑表示：「我們今天就是S.H.E。」但隨後再度上台和有感覺合唱〈追光者〉的邵雨薇，則打趣說：「我想說S.H.E不是我嗎？我們這個團要另想名字。」

周蕙昨晚擔任壓軸，她表示這麼多女歌手一起演唱，很像在演宮廷劇；今年是她出道20年，感嘆沒想過自己會唱這麼久。最後7組女歌手攜手齊唱〈小手拉大手〉，為充滿女力的演唱會劃下句點。

(中國時報)