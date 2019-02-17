老蕭自認年少壞透 家有喪事照出遊
蕭敬騰（老蕭）16日現身台北國際書展宣傳新書《不一樣》，他感性分享自己未完成的心願，就是「想讓阿嬤看到現在的我」；老蕭表示阿嬤在自己就讀初中時過世，當時的他混幫派還被告，「她走前我是非常壞的小孩，現在想讓她知道，不，我知道她知道，但我想感受她看到我的感覺，這在我心中是個遺憾。」
他小時候家裡很窮，阿嬤一肩扛起照顧蕭家兩代的責任，過世前一周仍忙著擺攤賺錢，老蕭說：「她常跑給警察追，身上現金最多，我會偷她的錢，真的很壞。」阿嬤去世後他一點反應都沒有，還跟朋友出去玩，「其實我根本不知道阿嬤走了，以為她還是跟以前一樣每天回來，7天後我才確認阿嬤真的離開，整個人爆炸，寫了很多心裡話在大張的紙上，哭得很慘。」他至今仍保留當時寫的那些紙，自嘲「字很醜」。
新書曝光隱私
《不一樣》內容包括老蕭如何克服閱讀障礙、搭飛機恐懼症等困擾，同時披露他不為人知的一面，像是小時候洗澡時因為看不懂標籤，不知道哪瓶是洗髮精哪瓶是沐浴乳，老是被罵；閱讀跟不上字幕跑的速度，所以外語電影他必須反覆看10次以上才能理解；還有剛出道時的省話，只是擔心髒話脫口而出等等。
書中記載老蕭的「50話」，包括50個微型世界觀，以及他的人生觀，鼓勵大家不必成為蕭敬騰，但肯定能跟他一樣，成為自己的心理療癒師，將缺陷反轉為天賦，成為不一樣的自己。
(中國時報)
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