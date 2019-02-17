程秀瑛轉當畫家 幸福祕婚
程秀瑛昨展出的畫作受好評。
「港澳台美協理事暨兩岸書畫名家邀請展」16日開幕，久未露面的59歲資深演員程秀瑛，拜國畫大師李沃源為師，習畫2年多已累積30幅作品，昨展出1幅「中西合併」的畫作，胡錦特地到場站台，獲邀展出畫作的亦有資深藝人司馬三三。
程秀瑛16歲進入華視演員訓練班，隔年在《緹縈救父》躍居女主角，21歲獲巴拿馬影展最佳女主角。老三台時期，她和方芳、李天柱是華視台柱，主演的《仙女下凡》曾創下高收視紀錄，戲劇作品還包括《長江一條龍》、《四大金釵》等。
習畫後不再憂鬱
她20多歲時曾赴紐約學服裝設計，她說念書時，老師戴著手套把布料放桌上教他們研究布料，「以前拿著布感覺它有生命，現在研究各種宣紙，也讓我回到當時研究布料的神聖心情。」她笑稱現在把麻將桌變畫桌，淡出生活除了畫畫、上教會、陪家人，也感嘆這幾年身邊朋友陸續離開，「在畫畫世界裡我很平靜，有種穿越時空、在永恆裡的感覺，比宗教信仰更真實。」
她曾罹患憂鬱症，多年前已走出「憂」谷，人生下半場追求的是每天快樂、身體健康，「這7、8年來已經沒時間憂鬱了。」
她最後一次螢幕演出是在偶像劇《兩個爸爸》飾演賴雅妍的媽媽，笑言對演戲已沒熱情，「以前被人家推到跑輪上，下不來，糊里糊塗進演藝圈，現在進入國畫世界也是糊里糊塗。」她過去曾和演員沈孟生有段情，年輕時和圈外人有過一段婚姻，昨透露，多年前和一位年紀相仿的圈外男友步入婚姻，現在生活幸福快樂。
(中國時報)
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