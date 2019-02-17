石頭靠情書打開寫作開關
五月天石頭推出新書《因為留不住》，一個月內銷量已達3萬本，他16日在台北國際書展舉辦新書座談會，人潮塞爆現場，甚至有不少人在書展還沒開館前，就在外排隊等候。他透露自己開始寫作，其實是學生時期時被老師要求寫作文，「但意識到自己為自己寫作文時，是寫情書的時候，想要抒發情感；第3次書寫，是大學時加入五月天，思考除了音樂外好像可寫什麼，就開始寫短文。」
他透露書中一篇散文《牛肉麵》，是他感嘆常會被帶去吃餐廳，「吃到後來會發現沒有什麼東西是特別一定要吃旳，真的會讓我放入口的不是食物而是情感，老婆做的不一定要是山珍海味，而是在地很純粹食物，就很感動。」傳達過去父母、奶奶加入濃厚的情感做牛肉麵給他吃的感受，也小小放閃。
座談會尾聲，有書迷問石頭，印象中最深刻曾留住過什麼？石頭說：「我想留住天真笑容，你們的笑容，家人的笑容！」過去就讓它過去，可以留住的是未來，鼓勵大家一起留住未來。
(中國時報)
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