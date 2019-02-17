梁家榕肌肉萎縮治3個月好6成
47歲的梁家榕16日在臉書提到因肌肉萎縮，3個月來持續接受物理治療、啞鈴練習及補充蛋白質，嚇壞一票粉絲。她昨解釋，病情非肌肉萎縮症，而是去年11月底因免疫力差、感冒未好，病毒攻擊神經造成神經叢發炎，左手突然抬不起來，像斷線木偶，「我服老了」，先前忍痛辭演正播出的八點檔《炮仔聲》之外，演藝工作也宣告暫停，何時回到螢幕還沒有時間表。
她去年底拍八點檔《金家好媳婦》期間無預警發病，她左手需用揹帶吊著，編劇為此幫她寫骨折橋段，好讓角色合理化。她花3周做4、5項檢查，剛開始查不出原因，十分煎熬，當時還在拍戲，每天睡覺時間都不夠，無法到美容院洗頭，只好在家坐浴缸裡，把手肘架膝蓋上自己洗。
她說，「我快50歲了，外表狀態看起來很好，但身體會老化，我不拍戲都早睡早起，我一直以為我很健康，真的嚇到了。」這次倒下後也更注意健康，現在幾乎天天復健，力氣已恢復6成，整隻手可以慢慢抬到一半，由於上臂較嚴重，所以肌肉摸起來還有點扁扁的，她交往16年的圈外男友看了也很心疼。
(中國時報)
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