《角頭3》邀古天樂金三角火併
張威縯（中）打造「角頭宇宙」，替不少台灣演員爭取海外曝光的機會，左為張文旗，右為顏正國。（資料照片）
國產黑幫電影《角頭》系列IP在台灣開出好成績，卻因其黑社會題材，向文化部申請輔助金遭拒、被分限制級，電影監製張威縯16日公布續作《角頭3》卡司，除鄭人碩、張再興、黃騰浩原班人馬回歸，更邀香港影帝古天樂、大陸影帝孫紅雷、玖壹壹團員春風等人演出，張威縯整裝待發說：「這次就是要打臉文化部！」
張威縯用本土IP打進國際市場，替台灣演員開拓戲路，應證1年前自己講的：「台灣政府沒鼓勵過我，卻被外商看見，我是自己走出去的。」《角頭》系列在沒有文化部的幫助下，前2集分別締造8000萬與1.2億台幣票房，張威縯昨繼續向文化部開炮：「自稱是台灣電影人們，我跟你們拚一下！《角頭3》絕對不會拿文化部半毛錢。」
拍《角頭》影集紀錄片
他表示這項目談了1年，演員名單8成底定，規模將橫跨兩岸三地、格局大翻倍，從以往的林森北路大亂鬥，進階到金三角跨國大火併，把台灣在地的角頭和香港黑幫、大陸公安總局串聯，電影預計耗資7億台幣，目前已順利籌資過半。
張威縯布局的角頭宇宙，除設定明年初開拍的《角頭3》，還有日前剛曝光預告的《角頭前傳：永不回頭》、和Netflix合作拍攝的《角頭》影集、下半年與Discovery合作的《角頭紀錄片》。
(中國時報)
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