徐凱希主持整集不講話

2019年02月17日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

徐凱希（右二）在《天才衝衝衝》當助理主持，跟在曾國城（左）、徐乃麟（右）身邊學習，還有好友張文綺打氣。（資料照片）

徐凱希去年剛加入《天才衝衝衝》當助理主持人，坦言在剛加入主持陣容時，曾因壓力大到跟不上節拍，回家看第1次錄影時的播出，發現自己整集幾乎沒講到半句話，演藝圈好友張文綺還打電話給她打氣，叫她不要太緊張，徐乃麟與曾國城及製作人也幫她打強心針說：「講錯話也沒關係，反正可以剪接，放膽去發揮不要怕！」

當年徐凱希從《超級星光大道》選秀節目出道，原本一心想圓歌手夢，卻沒想到被綜藝節目製作人相中，找她到《我猜我猜我猜猜猜》當助理主持人，「但當時的我很抗拒主持這件事，因為我是歌唱比賽出來，就是要當歌手！」沒想到公司安排她主持，跟在吳宗憲與阿雅身邊當助理主持，「又因他們反應太快，丟出來的哏反應不過來而接不上話！」幸好製作人教她：「若接不上話拿著麥克風，發出笑的聲音就好！」

接不到哏傻笑應對

這回暌違10年再當助理主持人，錄影時看到張文綺主持功力很自然，有時還會與徐乃麟、曾國城開玩笑，她則因太緊張不敢亂開玩笑，表現得不如預期。她表示，以前上節目或出席活動時，公司都會再三叮嚀「話多說多錯不要講太多，若講錯話回去還會被檢討」，因為已習慣少說話的文化，現在當起助理主持卻要多講話，才會壓力大到不敢亂講話。

(中國時報)