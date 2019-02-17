徐凱希主持整集不講話
徐凱希（右二）在《天才衝衝衝》當助理主持，跟在曾國城（左）、徐乃麟（右）身邊學習，還有好友張文綺打氣。（資料照片）
徐凱希去年剛加入《天才衝衝衝》當助理主持人，坦言在剛加入主持陣容時，曾因壓力大到跟不上節拍，回家看第1次錄影時的播出，發現自己整集幾乎沒講到半句話，演藝圈好友張文綺還打電話給她打氣，叫她不要太緊張，徐乃麟與曾國城及製作人也幫她打強心針說：「講錯話也沒關係，反正可以剪接，放膽去發揮不要怕！」
當年徐凱希從《超級星光大道》選秀節目出道，原本一心想圓歌手夢，卻沒想到被綜藝節目製作人相中，找她到《我猜我猜我猜猜猜》當助理主持人，「但當時的我很抗拒主持這件事，因為我是歌唱比賽出來，就是要當歌手！」沒想到公司安排她主持，跟在吳宗憲與阿雅身邊當助理主持，「又因他們反應太快，丟出來的哏反應不過來而接不上話！」幸好製作人教她：「若接不上話拿著麥克風，發出笑的聲音就好！」
接不到哏傻笑應對
這回暌違10年再當助理主持人，錄影時看到張文綺主持功力很自然，有時還會與徐乃麟、曾國城開玩笑，她則因太緊張不敢亂開玩笑，表現得不如預期。她表示，以前上節目或出席活動時，公司都會再三叮嚀「話多說多錯不要講太多，若講錯話回去還會被檢討」，因為已習慣少說話的文化，現在當起助理主持卻要多講話，才會壓力大到不敢亂講話。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。