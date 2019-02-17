陳柏融癡情告白嚇跑學姊

2019年02月17日 04:10 中國時報 李承陽 ）

陳柏融（左）在片中絞盡腦汁追求林允。

陳柏融在電影《一吻定情》飾演富騎士精神的代表人物「阿金」，情人節剛過，被問到在戲外是否也像阿金這麼癡情？他回憶起自己的初戀對象是同校的學姊，16歲那年穿著制服每天在捷運站等她，足足堅持等了半年之久。

直到某年聖誕節，陳柏融帶著禮物準備要跟學姊告白，但可能是當時表白的地點剛好在一間廟前，他竟被誤當不良少年，導致學姊頭也不回地離去，獨留他一人神傷，無奈表示每段戀情的當下，對他而言都是刻骨銘心。

自帶漫畫感的陳柏融，這次演技大爆發，導演陳玉珊形容：「他比阿金還阿金，有著阿金的單純、天真、率直。」是她看過眾多版本裡還原度最高的，片中不論是癡情守護女主角湘琴，或和F班小夥伴的感情真摯，都相當真誠可愛。電影台、陸同步上映中，大陸上映3天票房破億。

(中國時報)