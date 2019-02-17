甄珍笑被誤會投懷送抱

2019年02月17日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

豬年是甄珍的本命年，年初一她因重感冒掛急診，又在家中摔跤，許多好友連忙幫基督徒的她到廟裡點燈祈福。她日前從香港回台，在機場內走在一位陌生男子後邊，由於摔跤後雙腳無力，走路老是歪的，邊走邊直往他身邊靠，陌生男一度對她露出詭異眼神，不知戴著口罩的其實是大明星，甄珍笑說：「我是真的控制不了雙腳的力量，對方還以為我一直靠近他想做什麼。」

她日前參加香港武術界50周年春酒宴，香港影視大亨向華強夫妻及古天樂、曾志偉都是座上賓，甄珍除了與知名動作導演袁和平相見歡，也見到許多動作片裡的幕後英雄，「個個都是真功夫，很令人欽佩。」她與好友向華強、向太、向佐一家合影；比兒子劉子千大2歲的向佐，她一路看著他長大，不過對於向佐正和台灣女星郭碧婷交往新聞，她笑言不太清楚。

(中國時報)