大久保苦拿鐵鍋 讚地方媽媽好威
中國時報
專訪溫博鈞
大久保麻梨子（左）與一青妙演母子，被公認越演越像本尊。（盧禕祺攝）
日籍金鐘演員大久保麻梨子參加同黨劇團舞台劇《時光手箱：我的阿爸和卡桑》演出，該劇根據台日混血人氣歌手一青窈的姊姊一青妙著作《我的箱子》改編，一青妙也參與演出、扮演自己，大久保麻梨子則扮演一青妙的日本母親。
大久保麻梨子嫁來台灣後，常遇夫家講台語而聽不懂的窘境，這次演出她必須說台語，「幸好角色台語不用很標準！」最近她勤練拿鐵鍋炒米粉，「鐵鍋好重，很驚訝有些台灣媽媽怎能用一手舉起來！」
首次在台演舞台劇，台灣劇場對演出的要求令她印象深刻，「導演精心磨戲，所需時間幾乎是日本劇場的3倍。」
演母親有壓力
一青妙是台灣五大家族之一基隆顏家後代，本身是牙醫師，並從事寫作，返台時在母親珍藏箱子中發現父母往返的珍貴信件，引發她動機寫下《我的箱子》。之後再寫《日本媽媽的台菜物語》，被拍為電影《媽媽，晚餐吃什麼？》，描寫母親為打入台灣家庭與社會努力學做台灣菜，「小六時搬至日本，同學對我寫繁體字的異樣反應給我衝擊；媽媽當年在台灣生活的辛苦，更難想像。」
兩人3個月來辛勤排練，同劇演員鄭有傑說：「你們愈演愈像一家人了！」大久保麻梨子說：「在一青妙面前演出她母親，頗有壓力，不過她說我有她母親的影子。」該劇3月7日至10日在台北城市舞台演出。
(中國時報)
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