金在中減齡9歲 搞笑嗆粉絲騙人

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

金在中坦言對年紀增長越來越在意，出道15年外表仍凍齡。

韓團「JYJ」成員金在中16日在天母體育館舉行見面會，為粉絲補過情人節外，上月26日剛過33歲生日的他順便補慶生，粉絲獻上飾有他人偶的蛋糕，他看著人偶笑不停，伸出手指沾一口品嘗。全場3000粉絲舉起紅色手燈齊唱生日快樂歌，他和粉絲合照，不忘帥氣將蛋糕轉向鏡頭，氣氛歡樂。

不過他似乎想跳過年齡話題，「年齡不過就是數字嘛，我心理年齡一直凍齡在24歲！」主持人DJ SoWhat順勢喊：「18歲的粉絲舉手！」金在中見大家紛紛舉手，趴倒桌上狂笑「騙人騙人！」又說「不是只有我一個人年紀越來越大，別忘了你們也是啊！」逗笑全場。

親自打果汁寵粉絲

他前日抵台後吃麻辣火鍋，前陣子他在社群網站直播與粉絲互動，自爆胖6公斤，「本來想增重一些，結果增重後又感覺不太好看。」見面會上亮出他在網路上的個人資料，直接現場測量，讓他緊張起來，測身高前急忙脫外衣，被DJ SoWhat虧「量身高幹麼脫外衣！」量出身高182公分，他笑說「吃台灣火鍋竟然會長高！」

測體重前，他脫下皮鞋、放下麥克風，還將體重機拿起來晃兩下，結果為62.8公斤，他搞笑「我瘦了！聽說吃台灣火鍋不會胖，果然會真的！」隨後他與粉絲進行各種遊戲，還親手打火龍果果汁給粉絲享用。

(中國時報)