李安抗爭成功奧斯卡廣告時間不頒獎
美國影藝學院日前宣布為縮短節目時間，將利用廣告時間頒發最佳攝影、剪輯、化妝髮型與實景短片4獎，消息一出反彈聲浪排山倒海襲來，影藝學院在輿論壓力下，宣布推翻先前決定，所有獎項都會按照以往模式頒發與轉播。
李安、昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）、馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）等超過40位導演、攝影師與業界人士在當地時間周四發布聯名公開信盼影藝學院撤銷決定，影藝學院於晚間立即召開會議，在主席約翰貝里（John Bailey）與執行長達恩哈德森（Dawn Hudson）討論下，表示：「我們聽到了包括會員、4獎項的代表人物與各界回應，所有獎項都會照舊有型式頒發，得獎感言的轉播也不會進行修剪編輯。讓我們期待24日奧斯卡典禮的到來。」
影藝學院為了將典禮時程從4小時縮短為3小時，先是想刪減表演橋段，只讓2首入圍最佳原創歌曲獎項的歌曲上台演出，引發業界炮轟大小眼後只好作罷。這次提議利用廣告時間頒獎又被打槍，外界都在睜大眼睛盯著，看看一周後就要登場的奧斯卡頒獎典禮還會出現什麼變數。
(中國時報)
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