世界穿山甲日猜燈謎換好禮

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導涂育晨

每年2月的第3個周六被美國NGO組織「Annamiticus」訂定為世界穿山甲日，今年的世界穿山甲日適逢元宵節前夕，台北市立動物園與台北捷運公司代營運的貓空纜車合作，於12日至24日舉辦「穿山甲小旅行」元宵猜燈謎活動。

在動物園內與貓纜各站，掃描燈謎上的二維碼，完成燈謎作答，即可獲得神祕小禮物，陪民眾提前過元宵，並於昨（16）日在動物園舉辦「世界穿山甲日」活動，透過燈謎遊戲讓民眾了解穿山甲保育與貓空在地文化。

台北市立動物園表示，幾十年來從穿山甲的醫療、營養及日常照養，甚至圈養繁殖，已研究出有效的照養方法，雖照養技術逐漸成熟，仍持續為穿山甲進行形質測量並記錄數據，藉由數據收集、分析與了解，給予更良好的幫助。

此外，在2014年也創下全球首例，救傷入園的穿山甲「穿芎」於動物園內產下穿山甲寶寶「芎梧」，出生後即由人工哺育且成長，此次經驗讓人工哺育技術提升，近幾年又陸續培育出幾隻穿山甲寶寶。

(中國時報)