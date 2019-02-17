秋田新山裸祭踏雪祈好運

2019年02月17日 04:10 中國時報 劉育良 （秋田傳真） 報導（秋田傳真）

田澤湖旁的浮木神社，在冬天雪季時猶如美麗的山水畫。（劉育良攝）

辰子雕像矗立在田澤湖岸邊，是當地最知名的觀光景點。（劉育良攝）

夜晚的樹冰，透過燈光照射，更顯得樹冰的巨大、特異形狀。（劉育良攝）

壯丁扛著供品，感謝神明保平安。（劉育良攝）

0度氣溫，男人、男孩清一色裸上身、著一條白短褲，抬著供品一路步上數百階梯，在神社前恭敬祝禱，直到禮成。縱使他們一路高喊、精神抖擻，感覺不畏嚴寒，但近看他們的皮膚，也都被凍得起了小顆粒，嘴脣微顫。寒天赤身，靠的是對在地神祇感恩的意志力和敬畏心。直擊秋田本莊新山神社裸祭，人在冰雪一片中的熱情。

裸祭是日本重要的祭典儀式，相較於動輒數千、上萬人的大型裸祭，本莊新山裸祭大概只有300人報名，顯得迷你，知名度也不高。該神社位於比想像中還深山的地方，得先步上數百階梯的石梯，走上約2公里的參道才能達到，地理位置或許讓多數人止步，再加上史料對於該神社的描述不多，更減少了一般觀光客的造訪，但或許如此，讓這個活動更能保存原貌而傳承著。

趨吉避凶噩運退散

本莊新山裸祭在每年1月的第3個星期日舉行，今年是1月20日，或許「平成年代最後一次裸祭」的加諸，讓這個祭典更有了想像空間。來自日本海強烈的冷風，讓原本住民不多的這個地方，更顯得寒冷，一路上靜謐的讓人存疑：「祭典不是都很熱鬧，怎這麼安靜？」直到吆喝聲從遠處傳來，看到由小男孩打頭陣、一群大小壯丁所組成的隊伍踏雪而來，才感受到祭典就將開始。

他們穿著特別的白短褲、腳穿白襪和特製草鞋，一路上喊著「JYOYASA！」（除夜叉），象徵趨吉避凶、噩運退散。登上至高點的神社，祈福、繞行神社四周跑步，再將供品散發給民眾，藉以傳遞好運，祭典儀式才算是圓滿落幕。

日本海凜冽的寒氣，讓本莊新山神社裸祭，愈冷愈熱烈，這是人文風貌的世代傳承；一整個冬天的寒氣，更造就了「森吉山樹冰」的渾然天成，在秋田的冬季景觀中，占有舉足輕重的地位，更和青森的八甲田山樹冰、山形縣的藏王樹冰齊名，成了日本三大樹冰重鎮。

樹冰的孕育需要過冷的氣溫、水氣、樹林，當零下30度、也不會結凍的雲粒，當這股過冷水滴撞上青森緞松等的樹木時，在一瞬間變成冰狀，如此累積衝撞後，冰塊朝著風吹的方向成長至10公分左右的冰柱，形成所謂的「蝦尾」，再繼續長大後變成樹冰，另一說是「冰怪」。

靠運氣窺樹冰全貌

要看樹冰，需要足夠的禦寒裝備和前行器具，低於零下10度的氣溫加上狂風，體感溫度甚低，踏著過膝的積雪，每一步都踏得辛苦，明明已見樹冰在眼前，卻也得花上一段時間，考驗著旅人的體力和心肺功能。當然，有緣一見樹冰，過程一路艱辛，但天候仍是主宰一切，風速太大導致登山纜車停駛，只能興嘆；雪量太大，視線迷濛；想要一窺天晴下的森吉山樹冰群全貌，需要的還是運氣。

晚上看樹冰，又是另一風情。搭乘「壓雪車」一路向上，搖搖晃晃半小時，來到最著名的三棵代表性樹冰前，車燈照射顯影，樹形怪異，風聲蕭蕭狂吼，氣氛詭譎，儼然進入另類世界，「冰怪」絕非浪得虛名。這樣的奇景，在3月3日最後一次夜間觀樹冰後，等待明年再見。

田澤湖甩塵世喧囂

冬天造訪秋田的田澤湖，少了太多觀光客的喧囂，更能靜靜的賞湖、賞景。頂著日本第一深湖泊盛名，留傳著女神雕像辰子追求永保美貌未成的當地野史，以及湖邊「浮木神社」的古樸，田澤湖是日本地理上的一個紀錄代表，在風雪停歇的瞬間，它用乾淨、純淨的湖水，洗滌旅人疲憊。只需駐足片刻，就已足夠。

(中國時報)