搭秋田內陸線火車置身冰雪奇緣

2019年02月17日 04:10 中國時報 劉育良 （秋田傳真） 報導（秋田傳真）

大雪覆蓋下的秋田，宛如童話世界的夢幻，火車在雪中疾行，仿如偶像劇情節中的浪漫。在隆冬之際搭一段內陸線火車，感受不同於其他季節的限定美景。

從阿仁合站出發到松葉站，單節車廂內乘客不多，座位舒適、寬敞，暖氣讓車窗起了霧，窗外則是一片雪白。在阿仁合車站不遠處，有個北緯40度的座標，趁著等車空檔，留下到此一遊的紀錄，而阿仁合車站因靠近這個地理座標，外觀的設計理念以此發想，像是2個「4」背對而蓋，2個「4」的日文發音，和幸福的日文發音接近，於是，這車站也被名為「幸福車站」。

(中國時報)