2019年02月17日 04:10 中國時報 劉育良 （秋田傳真） 報導（秋田傳真）

烤米棒是秋田傳統地方美食，用當地產的白米搗碎後，覆裹在杉木做成的棒子上，再用火烤熟。烤米棒火鍋，搭配秋田特產比內地雞和蔬菜一起入鍋，是非常有名的料理。

(中國時報)