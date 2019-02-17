姚黛瑋除瘤進產房「圓滿了」

2019年02月17日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

姚黛瑋年前進醫院拿掉卵巢囊腫，在手術房外老神在在做出搞笑表情。

姚黛瑋在古巴的海灘上穿上比基尼泳裝。

姚黛瑋與加拿大籍老公錢伯陞結婚20年，2人因工作分隔兩地，沒生小孩，「分居」狀態已達10年。今年過年前，她進醫院做了顯微鏡手術，醫生引出8公分卵巢囊腫水瘤後，「囊腫最後是從陰道拉出來的」，笑言在狗年的尾巴拿掉「養」了5年的狗崽子，回想當時被推進產房進行手術情景，她瀟灑地說：「一輩子沒進過產房，這樣也算圓滿了。」

5年前姚黛瑋發現卵巢內有3公分囊腫，她每年回醫院檢查，1年規律長大1公分，過年前被友人問到有沒有頻尿，才想到自己平時抬腳時沒辦法穿褲子，原本一直以為是運動造成肌肉緊繃，驚覺自己有頻尿甚至漏尿問題，加上腹部又大，到醫院做超音波檢查後，發現囊腫已8公分，醫生邊講邊寫紙條給她，叮嚀她不能放皮夾，需隨身帶著，把她嚇壞。

因她運動強度大，醫生提醒她萬一在游泳、跑步過程中發生腹部劇痛，到急診室第1件事要趕緊把紙條拿給醫生，因囊腫已8公分大，在肚裡扭轉恐有破掉之虞，「當初抱著苟且心態，醫生說也可以等更年期，囊腫可能就會縮小或停止生長，才一直沒理會」。檢查後，她仍照原計畫赴古巴旅遊12天，1月21日中午抵台，下午馬上拉著行李趕到醫院報到。

動手術不忘搞笑

隔天她被推進「待產室」，進行全身麻醉前，護理人員問她有沒有吸菸喝酒，她說有，問她怎麼喝？她回「杯子拿起來到嘴巴上就乾杯了」，對方用面癱臉續問：「我是說妳喝的量？」她被對方態度氣得回說1瓶威士忌，「我講完就心虛了，心想打完麻藥會不會3天醒不過來？後來我在手術檯上對醫生自首我沒酗酒，也沒喝1瓶威士忌的量。」就連動手術也不忘搞笑。

提到古巴行，她說吳建恆將部分行程調整為造訪朴寶劍和宋慧喬在韓劇《男朋友》的經典場景踩點，為此她帶了一件紅色風衣，2人就在古巴模仿起宋慧喬和朴寶劍，「我的鞋在第3天還真的壞了，就在當地買了1雙古巴的皮拖鞋」，巧合劇中也有類似橋段。她身材保養得宜，穿了比基尼入鏡，被公認是「古巴菜」，走到哪被搭訕到哪，「我心想50歲的大姊你們也想把。」

(中國時報)