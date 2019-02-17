文彬嗅Time曝團員體味
中國時報
專訪溫博鈞
人氣韓團「ASTRO」由MJ、JIN JIN、車銀優、文彬、Rocky、尹產賀6人組成，1月推出首張正規專輯《All Light》即獲排行冠軍，隊長JIN JIN為此感激又感動流下眼淚，「太感謝AROHA（歌迷暱稱）支持，想到就不禁掉下淚。」
在宿舍朝夕相處，6名成員熟知彼此個性，隊長JIN JIN受團員愛戴，尹產賀、MJ都讚他會照顧人，Rocky說：「大家疲累時，隊長會試著振奮全團士氣。」文彬認為JIN JIN是聆聽的好對象，「像自己的哥哥讓人暖心。」
主唱MJ笑聲製造者
主唱文彬愛聞人身上氣味，他搞笑說：「MJ是綠茶味，車銀優無味，Rocky有海鮮味，JIN JIN是帶著溫暖的味道，尹產賀則有小孩的味道。」身兼主領舞、主Rapper、副唱3職的ROCKY重視家人朋友，赴日時愛到「唐吉軻德」批發商場買餅乾回國送親友。
主唱MJ是笑聲製造者，尹產賀形容他：「每個瞬間都像在拍喜劇。」文彬也爆料：「宿舍客廳常有我們洗後沒收拾的衣服，有天他穿到我的衣服，我說『那是我的哦』，他卻說『怎麼可能，客廳的衣服全部都是我的』，還說得理直氣壯！」該團3月16日將3度來台開個唱。
(中國時報)
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