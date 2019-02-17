Lara衝事業謀合作賺錢
日前西洋情人節，單身的梁心頤（Lara）表示先前算塔羅牌時，算出來的結果感情竟然很不順，「但事業運很好，看來連塔羅牌都跟我說，今年要來好好衝刺事業，要把感情放一邊了。」因此今年會規畫和更多人合作和演出，期許自己更放開心交朋友體驗人生、賺更多錢。
Lara開工第1個表演是在賓州大學，她表示當地很冷，氣溫僅零下十幾度。賓州大學最有名的是自產的冰淇淋，學生帶她們參觀校園時，她還很捧場地吃了冰淇淋：「零下十幾度吃冰，感覺真的很特別。」
為了這趟演出，Lara從台北飛紐約長達15小時，再坐車5小時才到賓州大學，腰雖快斷了，但是看到學生這麼開心，真的很值得。
她覺得學生特別捧場，她講什麼都會笑，「在演唱時，第1首歌開場我就說這首歌前奏很長，所以我會先在這裡晃來晃去，然後一唱完又說尾奏也有點長，學生都有笑，發現自己變得好搞笑，越來越享受自己在台上演出的感覺和享受當下。」
Lara深受學生族群喜愛，已去過7所北美大學演出，打趣說夢想是辦一個全世界的大學巡迴，「歡迎各地區的學生會邀請我去唱歌給大家聽。」
(中國時報)
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