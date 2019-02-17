素還真帥氣揭幕高雄燈會

2019年02月17日 04:10 中國時報 李承陽 報導

Q版霹靂英雄現身燈會展區，成為搶拍亮點。

高雄金銀河愛河燈會日前開跑，高雄市長韓國瑜帶夫人李佳芬還有女兒韓冰一同出席，而在台灣文創產業占有一席之地的霹靂布袋戲，劇中的「霹靂一哥」素還真則成為燈會代言人，有備而來的韓國瑜，操弄著半身高的《刀說異數》造型素還真出場，高喊：「我是武林盟主素還真！」瞬間讓韓粉、素粉High破表。

9日開幕當晚，霹靂布袋戲為現場來賓準備了精彩演出，在聲光絢麗交織的舞台上，引導貴賓們進入台灣布袋戲文化的時光隧道，從野台戲的傳統氛圍，邁入深具電影科技能量的全新布袋戲演繹，搭配華麗震撼的影音饗宴，見證台灣布袋戲與影像科技結合的完美呈現，同時集結操偶師、COSPLAY、藝陣團體與超Q人偶的驚豔陣容，為燈會大大添色。

霹靂展雙人票499

會場更有霹靂主題燈區，包含霹靂FRP大型公仔、霹靂無雙手遊燈飾，還有素還真大型花燈，眾多霹靂英雄化身可愛超萌造型，豐富好逛又好拍。

同時「霹靂藝術科幻特展」已在高雄駁二藝術特區盛大登場，結合科技互動與文創魅力的優質展覽，和去年台北場一樣精彩，霹靂網祭出獨家優惠雙人票499元，戲迷千萬不可錯過。

(中國時報)