禍亂三教玄章揚荒魔冥燄傾道威
熾煉界外變數起，風僧白雲劍悄然來至，無言、冷峻，竟是不存佛者慈悲，隱透凜冽的殺意！奉命顧守異界裂縫的息塵道三人，尚未明白事情變化，只見釋劍七業驟然殺生，咽喉一冷，已是魂斷當場。
冷夜無常斷生離，甫脫險境的夏承凜率領眾人，再遇危機逼命！懷璧明罪問奈何、熒禍暗夜埋殺，一態倨傲冷眼睥睨，直言覆滅德風古道；問奈何初展神刀，合以熒禍利刃，兩人搭配無間如出一轍，刀劍並行震撼全境，竟是驚鴻三瞬的起源──萬道‧千川。
夜風蕭蕭戰火燃，枯寂林影人對峙，道門魁首、異魔之主頂峰對決，於焉開端。戰袍在身，更有五龍戰魂加持的青陽子自信以待，一對經歷數度蛻變，掌握三教極武的六弒荒魔；雙方激烈交戰，氣震四野，風雲驚變，極招相會間，道魔均衡之勢終分高低，六弒荒魔驟然魔刀上手，殺氣逼臨，猛烈攻勢連環，青陽子立以龍盾為護，再運絕式意欲一舉誅魔。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂魔封》第27章：道魁、魔首、頂峰決；《霹靂魔封》第28章：決裂。
(中國時報)
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