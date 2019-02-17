淡水賞櫻 祕境春遊好去處

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導涂育晨

天元宮滿開的櫻花，已是時下熱門的打卡景點。（淡水福容大飯店提供）

淡水福容大飯店坐擁山海絕美景致，獨一無二的郵輪造型外觀，仿若一艘即將啟航的巨型郵輪。（淡水福容大飯店提供）

淡水擁有豐富的自然景觀與人文薈萃，及入選全球最美麗的七星級絕美夕陽，匯聚古蹟、老街、文創、藝術、美食、生態、賞花等休閒度假巧能。春天正是賞櫻的好時節，淡水無極天元宮堪稱北台灣的賞櫻勝地，每年約2月到3月為賞櫻期，盛開時期足以媲美日本京都櫻花花海。

天元宮背倚大屯山，坐擁淡水河沿岸景致，濃郁中國風的建築外觀搭配上粉嫩的櫻花，是讓人留連的一大絕景，而淡水天元宮後山，則是櫻花季熱門的打卡景點，三色櫻今年即將達到滿開階段，放眼望去只見粉紅色櫻花花海，可說是隨手拍照都好看。

淡水周邊還有多處的賞櫻景點，像是三芝櫻花季也備受遊客喜愛，三芝青山路沿路種植櫻花，種植密度最高的，是自雞母宮至五腳松咖啡間約4公里路程的路段，也是青山路上花況最美的地方，目前花開約5成，伴隨樹下的杜鵑花開，整條路宛如粉紅隧道，浪漫指數破表，是北部的賞櫻祕境之一；鄰近的三生步道則種植有400多株吉野櫻，粉紅色櫻花配上小橋流水，綿延2公里，景色夢幻。

淡水福容推優惠專案

據新北市政府綠美化景觀處表示，目前淡水天元宮、三芝青山路正值櫻花盛開，尤其今年冬末春初時期北部降雨少，花苞少有被降雨打落的情形，故今年花況更勝以往；若民眾等不及3、4月的日本櫻花祭典，在228的4天連假期間，絕不可錯過淡水的這幾處賞櫻勝地。

而1月剛結束的暖冬補助優惠，仍讓許多民眾意猶未盡，淡水福容飯店配合花季期間推出「春遊淡水新花漾」住房專案，雙人成行含早餐及下午茶只要5999元+10％，平日入住可免1成服務費，於3月31日前預訂，除了免費升等無敵海景房，還可免費搭乘賞花專車、伴手禮、體驗VR虛擬實境館等。預訂淡水福容飯店「春遊淡水新花漾」專案，還加碼送出「1000元消費抵用券」，入住期間還可全額折抵在飯店內的消費，包含客房加人加價、阿基師茶樓，田園自助百匯、麗養身SPA、休閒設施、淡水阿熊周邊商品等。詳情請洽淡水福容大飯店（02）2628-7777。

(中國時報)