羊絨羽絨加持 紳士瀟灑禦寒

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導周子傑 圖片提供各品牌

羊絨即喀什米爾，取自居住在高海拔地區的山羊，能抵禦寒冬、細密柔軟的絨毛。

羊絨不僅是最細軟的動物纖維，其輕盈感及保暖性遠勝一般羊毛，且因富有光澤而有「鑽石纖維」之美譽。

毛衣及外套，是男士冬季最常見的單品，與其說時髦，它們的實用性格反倒更鮮明。不過，以喀什米爾羊毛製成的毛衣，以及填入羽絨的外套，卻於原本的保暖功能外，能夠令冬日男士益發瀟灑。

羊毛具備保暖、吸溼及透氣等特性，成為製作毛衣及各種抗寒配件的首選。由於是直接從綿羊身上剪取，所以羊毛的纖維往往較粗，標榜「百分之百純羊毛」的服裝配件，若直接與肌膚接觸反會給人刺癢的不適感，因此以製成外衣居多。純羊毛衣還有天然蓬鬆的視覺效果，許多不想把自己裹成大粽子、失去瀟灑本色的男人，寧可捨棄毛衣，改就純羊毛製的配件以抵禦刺骨寒風。

羊絨被譽鑽石纖維

羊絨，便是為了帥氣俐落地保暖而生。羊絨其實就是耳熟能詳的「喀什米爾（cashmere）」，它也是羊毛，只不過來自不同的羊；一般羊毛多取自綿羊，而羊絨則出自山羊（Capra hirus）。

這些居住在高海拔地區，散見於中國內蒙及新疆、蒙古、阿富汗、伊朗、土耳其及部分中亞國家的山羊，為抵禦酷寒，晚秋時會逐漸在外層羊毛下，長出一層細密柔軟的絨毛以加強保暖。這種絨毛輕盈感及保暖性皆遠勝一般羊毛，且因其富有光澤的特性，才讓「鑽石纖維」之美譽不逕而走。

製成套頭衫羊毛衫

喀什米爾（Kashmir）是今日位於南亞北端，分別由印度、巴基斯坦及中國大陸控制的區域，自18世紀末便是羊絨重要產區，經印度將這些嬌貴的羊毛銷往英法為主的歐洲各國，織就出上流社會新古典仕女華服上的披肩；引領19世紀風尚至深的拿破崙第1任妻子約瑟芬皇后（Josephine de Beauharnais），據說便擁有上百件喀什米爾披肩。

工業革命帶動紡織業的興盛，卻也讓須以人工採集、製作費時的喀什米爾影響力式微。20世紀後，喀什米爾開始用於製作男士套頭衫及羊毛衫，隨80年代後羊毛日漸普及，無法量產的喀什米爾也更趨精緻化，成為尊貴與格調的化身。

(中國時報)