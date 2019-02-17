僅1次採集小羊絨纖細絲滑
中國時報
報導周子傑 圖片提供各品牌
相較於一般羊絨的纖維直徑為15微米，小羊絨僅有13.5微米，以此製成的服飾產品，其質感、彈性及耐用度均更勝一籌。
投入羊毛面料經營已久的Loro Piana，以精湛工藝及優良品質著稱，更是開發小羊絨產品的先驅。
每年6月，牧民會手工採集自然脫落的羊絨，而山羊的一生之中，只有1次採集小羊絨的機會，因此更形珍貴。
在內蒙的阿拉善山區，還出產一種比羊絨更纖細稀罕的動物纖維小羊絨（Baby Cashmere）。小羊絨，說穿了就是小山羊的內層絨毛，與一般羊絨的差別看似只差在山羊的年紀，但箇中精微之處，只有致力從世界各地蒐羅一等原料、致力打造成高品質服飾的Loro Piana才明白。
阿拉善山區環境嚴酷，屬乾旱的沙漠地形，不僅夏季酷熱、冬季嚴寒，春季還有沙塵暴，成長於此的山羊為對抗極端氣候，於粗疏的外層披毛保護下，奮力長出格外細緻柔軟的內層羊絨。成年山羊每年6月會自然脫落羊絨，經牧民手工採集的產量雖稀少，但至少能持續不斷；反觀小羊絨，卻僅限於未滿1歲、自然脫落的的羊絨，意即山羊一生之中只有1次採集機會，產量較羊絨更稀缺。
19世紀便開始從事羊毛面料業的Loro Piana家族，今日仍活躍的家族傳人Pier Luigi Loro Piana先生，自90年代中期便決定與內蒙牧民緊密合作，後來並決定將小羊絨區隔於一般羊絨之外，10年前正式推出更頂級的小羊絨產品，其質感、彈性及耐用度更勝一般羊絨。為紀念小羊絨誕生並導入服飾製作，Loro Piana還特別推出名為「Baby Cashmere Jubilee」的限量系列，以經典剪裁及輕盈編織手法，盡顯小羊絨如奶油般絲滑的特質。
(中國時報)
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