Moncler助攻羽絨衣穿上伸展台

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導周子傑 圖片提供各品牌

Moncler不僅將羽絨外套變得輕盈，剪裁也更顯現代摩登，從戶外運動場躍升時尚伸展台。圖為重釋經典的1952系列之時髦樣貌及其細節。

Moncler Genius推限定跨界聯名計畫，不僅凸顯Moncler的獨特性，且清楚勾勒出新世代消費者與眾不同的特徵。圖為英國設計鬼才Craig Green操刀設計，宛如立體雕塑一般的羽絨鎧甲。

過去羽絨衣是寒冬中的實用保暖裝備，但隨Moncler及Canada Goose近年相繼走紅，羽絨衣已不再只是一件外套，而是擁有如同女人的包袋或男人的高級腕表般的精品地位。這兩個從羽絨衣起家的品牌，不只成功打破「衣櫥裡有一件羽絨衣就夠了」的現實，還讓羽絨衣突破奢侈品與必需品的分野，一網打盡光譜兩端的所有客群。兩者有個巧妙的共同點是，品質先於成本考量，而被推高了的價格，卻也順勢成為進入精品殿堂的門票。

由法國企業家Rene Ramillon於1952年創立的Moncler，命名由來是阿爾卑斯山小鎮Monestier de Clermon的縮寫，起初是生產帳篷、睡袋及連帽風衣等戶外運動用品，並為在嚴寒山區工作的工人製作保暖的外套。之後Moncler陸續陪伴許多登山運動員征服高峰，如曾應傳奇登山運動員Lionel Terray的要求，以羽絨睡袋為靈感製作輕盈又保暖的羽絨外套，後來更因優異的機能而成為法國冬奧滑雪隊的指定製造商。不過，Moncler之所以紅遍全球，卻是拜義大利企業家Remo Ruffini所賜。

兒時便曾穿著Moncler外套騎車上學的Remo Ruffini，接手品牌經營後，為管控品質便把生產線移到義大利，且致力於面料及設計的革新，無論是位於日本的尼龍工廠或羽絨供應商均屬業內頂級規格，成功讓羽絨外套變得更輕盈，剪裁也更顯現代摩登。同時他分別在2006年推出由Alessandra Facchinetti主理的Gamme Rouge高級女裝系列，及2009年由Thom Browne主導的Gamme Bleu高級男裝系列，讓羽絨衣從原本戶外的禦寒裝備一舉站上時裝伸展台，在巴黎及米蘭時裝周製造強大曝光及討論聲量。

雖然Moncler的高級成衣系列於去年初正式畫下句點，不過卻也同時開啟了Remo Ruffini另一項計畫：Moncler Genius。這個橫跨全球的期間限定跨界聯名計畫，一口氣集結了8位大師級人物，如Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli、藝術家Karl Templer、英國新銳設計師Simone Rocha及Craig Green，及日本時尚教父藤原浩等，不僅充分顯示出Moncler的獨特性，讓產品為品牌代言，且隨每位創作者的願景而呈現不同形象，同時表現消費者各自不同的特徵。

Remo Ruffini曾在訪談中提及，Moncler雖然沒有創意或設計總監，但只要確保持續不斷的能量及創意，便能輕易接觸不同客群，「現代人最想要的，是保有一致性且同時帶有新意的事物。」

(中國時報)