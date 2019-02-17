Made in Canada有口碑

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導周子傑 圖片提供各品牌

Canada Goose HyBridge Base外套運用獨特的Thermal Mapping技術製成，這種機能面料不僅具備絕佳保暖效果，優異的透氣及彈性且讓穿著者活動自如。

相較於創意之於Moncler，Canada Goose則彷彿回到原點思考「溫暖的意義」。許多人稱Canada Goose的暴紅須歸功於好萊塢明星搶穿帶起的名人效應，不過該品牌現任總裁兼CEO Dani Reiss直言，產品本身真正發揮效用，才是這個創立於1957年鴨子划水至今的品牌成功的祕訣。

以製造戶外運動用品給常在低溫中工作的科學家、警察及工人們起家，一直堅持以純動物羽毛及皮毛製作服裝的Canada Goose，保暖性能深受認可，也是好萊塢明星在寒冬或低溫之中拍戲的必備裝束，包括演員在內的劇組工作人員幾乎人手一件抗寒。與其說名人效應，不如說Canada Goose是得到不分族群、階級及職業一致認可的保暖功效。

Canada Goose另一個廣受人們喜愛的原因，是他們始終堅持在加拿大當地手工製作，Dani Reiss曾在受訪時表示，在加拿大生產核心產品是令他們與眾不同之處，畢竟人們還是很在意產品的製造地。他相信Made in Canada的羽絨衣，終將會像Swiss Made的高級腕表般擁有堅實品質而贏得口碑。加拿大的Hutterite白色鵝絨，質感好比喀什米爾羊絨般，不僅是全世界最保暖的天然絕緣質材之一，每盎司有著近200萬線的絨毛，也是構成Canada Goose保暖的核心基礎。

(中國時報)