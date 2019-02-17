貸款首期免付台灣賓士好兆頭

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導郭隆富

台灣賓士在2018年連續十年蟬聯豪華汽車市場銷售冠軍，以市場龍頭姿態與車主一同迎接豬年開工之喜，可望將豪華汽車市場的熱絡買氣隨著全車系「全星入主」專案繼續延續。

全車系貸款首期免付，在2月底前入主三芒星絕對是開春好兆頭。不僅加碼提供CLA、CLA Shooting Brake、B-Class全車系1年乙式保險及60期0利率分期優惠，本月入主CLA、B-Class特定車型更可獲贈3年保養套裝。「Agility星自選購車優惠方案」多元靈活的購車模式深受準車主歡迎，在2月也持續加碼，除了Mercedes-Maybach S-Class、S-Class Coupe、SL、Mercedes-AMG GT及V-Class等車型外，均可適用。

交車領牌 成為演唱會VIP

2月25日（含）前入主全新The new A-Class A 250，就有機會前進高雄成為2019開春最強搖滾演唱會VIP。由Mercedes-Benz與smart攜手Live Nation 理想國演藝冠名贊助，美國流行天團Maroon 5魔力紅將在2019年3月1日於高雄國家體育場舉辦首場南台灣演唱會，台灣賓士針對2月11日至2月25日（含）前20名交車領牌之The new A-Class A 250新車客戶，提供20組門票，每組含2張入場券，總價值超過新台幣1萬元，憑邀請函及門票還可於演唱會開始前至高雄國家體育場外之「Mercedes-Benz星光酒吧」享用精緻點心及飲品。

贈保養方案 無後顧之憂

台灣賓士提供多元專案滿足各種車主購車需求，主打全車系貸款首期免付，讓準車主在本月分輕鬆入主夢幻車款。不只融資更輕鬆無負擔，在保養成本上，台灣賓士也推出保養方案贈送給新車主，開春之喜讓車主更無後顧之憂，針對C-Class全車系推出了三年套裝保養的加贈禮，以及E-Class（不包含E 53）的現金優惠。另外豪華休旅的品味首選GLE也加碼分期優惠，更輕鬆方式一圓豪華休旅夢想，把握新春「星自選」專案，為自己與家人自選一輛全「星」夢幻車款。

以「先摘星，後自選」的新穎購車模式獲大眾好評的資融方案「Agility星自選 購車優惠方案」，已成功圓了許多車主的星芒夢。延續上月優惠方案，除了Mercedes-Maybach S-Class、S-Class Coupe、SL、Mercedes-AMG GT及V-Class等車款不適用此方案，台灣賓士將近全車系都可享有星自選優惠。

(中國時報)